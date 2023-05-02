Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracında 'büyük yanlışlık'! Kadın adayın adı var fotoğrafı yok

Cumhur ittifakının ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin, Düzce’deki seçim aracında kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in fotoğrafı kullanılmadı.

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Yeniden Refah Partisi (YRP), milletvekili listelerinin tamamlanmasının ardından aday çıkardığı illerde seçim çalışmalarına milletvekili adaylarının fotoğraflarını parti araçlarına bastırarak başladı.

Düzce’de birinci sıra adayı Nezir Merttürk ve üçüncü sıra adayı Mithat Kütükoğlu’nun fotoğraflarının yerleştirildiği seçim arabasında ikinci sıradaki kadın milletvekili adayı Çiğdem Kulalı Seçkin’in sadece adı yer aldı. Fotoğraf yerine ‘gölge’si kullanıldı.

Diken’in haberine göre YRP kaynakları, Seçkin’in kendi isteği üzerine fotoğrafının kullanılmadığını aktardı.

Buna karşılık Seçkin’in tek başına göründüğü seçim afişinde fotoğrafı da yer almıştı.

Kendisi istememiş

BBC Türkçe’ye konuşan parti yetkilisi, “Adayımız fotoğrafının kullanılmasını kendi istemedi. Ama arkadaşlarımız onun yerine siluet kullanmış. Bu büyük bir yanlışlık. Hemen düzelttik” dedi.