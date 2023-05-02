Mustafa Destici'den emekliye zam müjdesi! Temmuz ayını işaret etti, yeni rakamı açıkladı!

Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, İstanbul Pendik'te bir sosyal tesiste sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Emekli maaşları ile ilgili açıklama yapan Destici, "Temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhur İttifakı üyesi Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, İstanbul Pendik'te bir sosyal tesiste sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenlemeyi duyurarak hem memurlara hem de emeklilere müjde vermişti.

Hayat pahalılığına değinen Destici de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını destekledi.

"En düşük emekli maaşı 11 bin lirayı geçecek"

Destici, şu ifadeleri kullandı:

Hayat pahalılığı karşısında emeklilerimiz ne istiyor. Maaşları artsın istiyor. Artırıldı ama inşallah temmuzla birlikte en düşük emekli maaşı, asgari ücretin üzerine çıkarılacak ve 11 bin lirayı geçecek.

"PKK, PYD, YPG adıyla ABD desteğiyle terör devleti kurmaya kalktı"

Öte yandan teröristlerin İHA ve SİHA'ların korkusundan başlarını mağaraların dışına çıkaramadığını, özellikle Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde harekatların devam ettiğini dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

Suriye'nin kuzeyinde neden Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarını yaptık? Çünkü PKK, PYD, YPG adıyla, Amerika desteğiyle orada bir terör devleti kurmaya kalktı. Türkiye, önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaparak bıçak gibi kesti, sonra Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla adeta sınırlarımızın 40 metre ötesine süpürdü attı.

"Kılıçdaroğlu ne diyor? PKK orada olsun, devlet kursun diyor"

Destici, "Şimdi bu yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Suriye'nin kuzeyinde bir başkası olacağına PYD olsun' diyor. PYD kim, PKK. Yani 'PKK orada olsun, devlet kursun' diyor. Neden çünkü ABD, Batı öyle istiyor. Neden? Şu anda seçim ittifakı yaptı ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıklayan Kandil ve HDP öyle istediği için bunu açıklıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara'da yapılan İstikbalin Yüzyılı Tanıtım Programı'nda savunma sanayisinin 5 gurur eseri olan ANKA-3 Muharip İnsansız Savaş Uçağı, ATAK-2 helikopteri, GÖKBEY helikopteri, Hürjet ve Milli Muharip Uçağı KAAN'ın Türkiye ile dünyaya tanıtıldığını belirten Destici, bu eserlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.