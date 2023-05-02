Abdulkadir Selvi Optimar'ın anketini yazdı! Erdoğan da Kılıçdaroğlu da yükselişti! CHP yüzde 30'u aştı

14 Mayıs seçimlerine günler kala anketler de peş peşe gelmeye devam ediyor. Optimar Araştırma'nın son anketini Abdulkadir Selvi yazdı. Optimar anketine göre, cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalıyor. Son günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da oylarını artırıyor. CHP ise yüzde 30 barajını aştı...

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Optimar Araştırma'nın 25-28 Nisan tarihleri arasında 3 bin 5 kişi üzerinde yaptığı anketin sonuçlarına göre; Cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yüzde 51,4 oranında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48,6 oranında oy alıyor. Optimar'ın anket sonuçlarını Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşesine taşıdı. İşte o anketin sonuçları...

Hangi adaya oy vereceksiniz?

- Tayyip Erdoğan: Yüzde 48.6

- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 44.1

- Muharrem İnce: Yüzde 4.3

- Sinan Oğan: Yüzde 3

İkinci turda ne olur?

"Son 10 güne girilirken iki aday da yükselişte. Erdoğan deprem sonrası yaşanan gerilemeyi telafi ettiği gibi, iki haftadır yükselişe geçti. Kılıçdaroğlu da oylarını artıran ikinci isim oldu" diyen Selvi, ikinci tur sonuçlarını ise şöyle aktardı:

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyunuzu hangi adaya vereceksiniz?” sorusuna ankete katılanların yüzde 51.4’ü Erdoğan yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı ise yüzde 48.6 çıkıyor.

Partilerin oy oranları

"Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı CHP’ye yaramış görünüyor. CHP oylarını yüzde 30.1’e taşırken, bu gelişme Millet İttifakı’nın diğer partilerinin aleyhine işliyor. İYİ Parti’nin, 'Cumhurbaşkanı adayı CHP’den olursa muhalefetin oyları CHP’de toplanır' kaygısı gerçeğe dönüşüyor" diyen Selvi, partilerin oy oranlarını şöyle sıraladı:

AK Parti: Yüzde 38.6

CHP: Yüzde 30.1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 7.8

MHP: Yüzde 7,7

İYİ Parti: Yüzde 7

Memleket Partisi: Yüzde 4

TİP: Yüzde 1.3

Büyük Birlik Partisi: Yüzde 1

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1

Zafer Partisi: Yüzde 0.9