YSK, yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanan seçmen sayısını açıkladı

YSK'dan yapılan açıklama ile, saat 21.00 itibarıyla yurt dışı temsilciliklerinde toplamda 697 bin 577 seçmenin oy kullandığı duyuruldu.

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Gurbetçiler, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için tercihlerini sandığa yansıtıyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi devam ediyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bugüne kadar devam eden süreçte kullanılan toplam oy miktarını açıkladı.

697 bin 577 seçmen oy kullandı

YSK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Saat 21.00 itibarıyla Yurtdışı Temsilciliklerde oy kullanan seçmen sayısı 644 bin 972 olup gümrük kapılarında oy kullanan seçmen sayısı 52 bin 605 olmak üzere toplam oy kullanan seçmen sayısı 697 bin 577’dir.



Oy kullanma işlemi 14 Mayıs günü son bulacak

Gümrüklerde tatil günleri dâhil olmakla beraber 24 saat boyunca aralıksız bir şekilde oy kullanılabilecek. Oy kullanma işlemleri 14 Mayıs saat 17.00'de son bulacak.

Yurtdışında yaşayan 3 milyondan fazla seçmen için gümrüklerde toplam 4 bin 671 sandıkta kuruldu. Yurtdışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısının ise 277 bin 646 olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde oy verme işlemi 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08.00’de başlayarak, 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00’ye kadar sürecek.