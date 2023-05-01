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Ümit Özat'tan Ali Koç'a 'Başkanlık' cevabı: Sana karşı aday çıkacağım

Ümit Özat'tan Ali Koç'a 'Başkanlık' cevabı: Sana karşı aday çıkacağım

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, Ali Koç'un "Başkan bulun seçime gidelim." sözlerine cevap verdi. Özat, "Yap beni kongre üyesi, 1 oy alacağımı bileyim sana karşı aday çıkacağım." dedi.

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Cumartesi günü Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Ali Koç, kendisini eleştirenlere seslenerek "Başkan bulun seçime gidelim." mesajı vermişti. Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Ali Koç'a rest çekti.

Ümit Özat kendi adını taşıyan YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Yap beni kongre üyesi, 1 oy alacağımı bileyim sana karşı aday çıkacağım. Hadi!" dedi.

"Gidişin Aziz Yıldırım'dan beter olacak"

Özat açıklamasının devamında, "Sen bir genel kurul kararı alsana. Ama ne zaman al biliyor musun? Bir bekle, Allah korusun takım şampiyon olamazsa, bir genel kurul kararı al bakayım. Ankara'dan İzmir'den Mersin'den gelip Aziz Yıldırım'ı 16 bin oy farkla gönderenler var ya seni 32 bin oy farkla gönderecekler. Senin gidişin Aziz Yıldırım'dan daha kötü olacak." ifadelerini kullandı.

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