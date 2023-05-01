BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,37
ALTIN 1.241,51
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da anaokulu alev alev yandı

Bursa'da anaokulu alev alev yandı

BURSA'da özel bir anaokulunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşatırken "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların resmi tatil olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

Abone ol

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir anaokulunun bahçe kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede bahçede bulunan eşyalara ve anaokulunun içine sıçradı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken; "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların tatil olması muhtemel facianın önüne geçti.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaptı.
Alevleri görerek mahalle sakinlerini ayağa kaldıran Havva Demirci," İçeride oturuyordum, camdan bir baktım alevler çıktığını gördüm. Hemen mahalle sakinlerine haber verdim. Herkesi ayağa kaldırdım" dedi.

Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş, "1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle okullar tatildi. Olması muhtemel bir facia resmi tatil nedeniyle ucuz atlattık" dedi.

Mahallede bazı gençlerin daha önce anaokulu çevresinde oturup sohbet ettikleri, maytap patlattıkları ve çevreye zarar verdikleri kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da komşular şüphesinde haklı çıktı, yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Aydın'da komşular şüphesinde haklı çıktı, yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Hepsi yıkılan evinin enkazında kalmıştı! Günler sonra kavuştu
Hepsi yıkılan evinin enkazında kalmıştı! Günler sonra kavuştu
Batman'da çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı
Batman'da çoban ve sürüsüne yıldırım çarptı
Mehmet Büyükekşi'den kulüplere mesaj: Ziyaretlerden etkilenmeyiz, herkes futbolunu oynasın
Mehmet Büyükekşi'den kulüplere mesaj: Ziyaretlerden etkilenmeyiz, herkes futbolunu oynasın
Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu
Samsun'da Orta Karadeniz Serbest Bölgesi kuruldu
Şehit Özgür Barçın ve Resul Barutcu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı
Şehit Özgür Barçın ve Resul Barutcu gözyaşlarıyla son yolculuklarına uğurlandı
Özbekistan'daki referandumda sonuç açıklandı
Özbekistan'daki referandumda sonuç açıklandı
İşe bisikletle gidenlere kilometre başına para ödenecek
İşe bisikletle gidenlere kilometre başına para ödenecek
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkili oldu
Tokat ilk kez Togg ile tanıştı Togg’u karşısında gördü eğilip kaputunu öptü
Tokat ilk kez Togg ile tanıştı Togg’u karşısında gördü eğilip kaputunu öptü
DSİ işçi alım şartları, branş ve kontenjan dağılımı listesi 2023
DSİ işçi alım şartları, branş ve kontenjan dağılımı listesi 2023