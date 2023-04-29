DSİ işçi alım şartları, branş ve kontenjan dağılımı listesi 2023

DSİ Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı 2023 ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere DSİ’ye alınacak işçi alımında şartlar branş ve kontenjan dağılımı belli oldu. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak ve 3 Mayıs’ta yapılacak kura çekimi işe işe alınacak işçiler belli olacak. Peki, DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 908 sürekli işçi alımı 2023 ilanı Resmi Gazete’de yayımlandı. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere DSİ’ye alınacak işçi alımında şartlar branş ve kontenjan dağılımı belli oldu. KPSS gerekmeden noter huzurunda yapılacak işe alımlar ile ilgili “DSİ işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?” ve “DSİ sürekli işçi alımı kontenjan dağılımı nedir?” sorularının yanıtları.

İŞKUR üzerinden yapılacak ve 3 Mayıs’ta yapılacak kura çekimi işe işe alınacak işçiler belli olacak. Peki, DSİ 908 sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar…

DSİ işçi alımı branş dağılımı

Elektrik,

Elektrik-elektronik,

Elektrik-jeneratör,

İnşaat,

Tarım,

Makine,

Yer altı suları,

Bilgisayar,

Pompa,

Harita tapu ve kadastro,

İklimlendirme ve soğutma teknisyeni,

Hidrolojik-pnömatik teknisyen,

Bekçi,

Akaryakıtçı,

Ambar işçisi,

Aşçı,

Aşçı yardımcısı,

Bahçıvan,

Boyacı badanacı,

Düz işçi,

Hidrolog yardımcısı,

Jeofizik teknisyeni,

Kaloriferci,

Laborant yardımcısı,

Sıhhi tesisatçı,

Su dağıtım teknisyeni

Sürveyan

DSİ 908 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yayımlanan ilanda "4857 sayılı İş Kanunu ve söz konusu Kanun mesnet alınarak çıkartılan Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Kurumumuz Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere h erhangi bir sınava tabi tutulmaksızın noter kurası ile 908 adet Sürekli İşçi alımı yapılacaktır. " denildi.

Söz konusu ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 17.04.2023 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacak. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecek.

DSİ kura çekim tarihi

İşe alınacak sürekli işçiler, 3 Mayıs'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Kura yeri ve saatine ilişkin bilgiler, alımı yapacak DSİ bölge müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacak. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim (tebligat) yapılmayacak.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler de bölge müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek.