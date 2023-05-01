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CHP kazanırsa medyada neler olacak? Cem Küçük uyardı: Psikiyatrları hazır edin!

Her seçim öncesi ekranlarda görmeye alıştığımız Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya bu seçimde Fox TV ekranlarında olmayacak. Fatih Portakal, Sözcü TV'de seçim gecesi ekranlarda boy gösterecek. Gazeteci Cem Küçük, İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında, seçim sonucu ile ilgili iki isim için 'psikiyatrları hazır tutun' ifadesini kullandı.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerine 2 hafta süre kala en çok merak edilen konulardan birisi seçim gecesi medyada neler yaşanacağı. Özellikle Her seçim sonrası sayımında ekranlarda görmeye alıştığımız Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'nın artık klişeleşmiş programları akıllara geliyor. Fox TV ekranlarında görmeye alışık olduğumuz İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal bu seçimde birlikte olmayacaklar. Fatih Portakal bu kez Sözcü TV'de boy gösterecek ancak yanında İsmail Küçükkaya olmayacak.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Gazeteci Cem Küçük ile seçim gecesi yaşanacak senaryoları değerlendirdi ve Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması ve kaybetmesi durumunda medyada ve siyasi arenada yaşanacak olan ihtimalleri konuştu. Cem Küçük seçim gecesi için psikiyatrların hazır tutulmasını ve oyların sayılmasının ardından Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya yönlendirilmesi yönünde tavsiyede bulundu.

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