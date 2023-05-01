BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,42
ALTIN 1.238,40
HABER /  GÜNCEL

1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var

1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da olaylı başladı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

Abone ol

İstanbul’da 1 Mayıs'ta Taksim’e çıkan tüm sokak başlarına yerleştirilen polis ve bariyerlerle geçişler yasaklandı. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor. 

DİSK, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

 DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Gözaltına alındılar

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

Mücadele Birliği üyeleri gözaltında

 “Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Yeni Zigana Tüneli ne zaman hizmete girecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Yeni Zigana Tüneli ne zaman hizmete girecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum
Başakşehir'de platonik aşk cinayeti! Genç kızı öldürüp ardından intihar etti
Başakşehir'de platonik aşk cinayeti! Genç kızı öldürüp ardından intihar etti
Bugün kargolar açık mı 1 Mayıs kargo çalışam saatleri-2023
Bugün kargolar açık mı 1 Mayıs kargo çalışam saatleri-2023
Haaland rekor kırdı Manchester City liderliğe yükseldi sezon bitmeden 50 gole ulaştı
Haaland rekor kırdı Manchester City liderliğe yükseldi sezon bitmeden 50 gole ulaştı
1 Mayıs 2023 altında düşüş var! Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
1 Mayıs 2023 altında düşüş var! Anlık altın fiyatları! Çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL?
AK Parti İl Başkan yardımcısından mitinge gidenlere ağır hakaret! 'Haysiyetsizler...'
AK Parti İl Başkan yardımcısından mitinge gidenlere ağır hakaret! 'Haysiyetsizler...'
Van'da inci kefalinin zorlu göçü başlıyor
Van'da inci kefalinin zorlu göçü başlıyor
İstanbul'da 1 Mayıs'ta yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu bakın yüzde kaç oldu
İstanbul'da 1 Mayıs'ta yollar boş kaldı, trafik yoğunluğu bakın yüzde kaç oldu
"Göz alerjisi" deyip geçmeyin! Görme bozukluğuna sebep olabilir
"Göz alerjisi" deyip geçmeyin! Görme bozukluğuna sebep olabilir
Arda Güler konuştu Galatasaray peş peşe 2 maç kazanamadı
Arda Güler konuştu Galatasaray peş peşe 2 maç kazanamadı
Cengiz Ünder attı Marsilya zirve takibine devam etti
Cengiz Ünder attı Marsilya zirve takibine devam etti