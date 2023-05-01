1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da olaylı başladı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...Abone ol
İstanbul’da 1 Mayıs'ta Taksim’e çıkan tüm sokak başlarına yerleştirilen polis ve bariyerlerle geçişler yasaklandı. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.
DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.
Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.
Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.
“Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.