1 Mayıs kutlamaları olaylı başladı! Taksim'e çıkmak isteyenlere polis izin vermedi, gözaltılar var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul'da olaylı başladı. Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde sıkı güvenlik önlemleri uygulanıyor. İşte dakika dakika yaşananlar...

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İstanbul’da 1 Mayıs'ta Taksim’e çıkan tüm sokak başlarına yerleştirilen polis ve bariyerlerle geçişler yasaklandı. Meydan geçişlere tamamıyla kapatılırken, vatandaşlar ve turistler, İstiklal Caddesi'ne polis ekipleri tarafından üstleri arandıktan sonra giriş yapabiliyor.

09.50 DİSK, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü sebebiyle Taksim Meydanı'nda bulunan Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

09.30 Gözaltına alındılar

Taksim’e yürüyen Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyeleri Ergenekon Caddesi’nde gözaltına alındı.

Elmadağ’dan Taksim’e yürüyen İnşaat-İş ve DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine de polis engel oldu.

Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

09.00 Mücadele Birliği üyeleri gözaltında

“Gitmedik Buradayız, Yaşasın 1 Mayıs” pankartı açarak Elmadağ tarafından Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği üyeleri polis tarafından gözaltına alındı.