BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,44
ALTIN 1.244,11
HABER /  SEÇİM

Meral Akşener kürsüde ağladı! Erdoğan'a 'Alevilik' üzerinden 'Tür tepkisi! '3 şerefsiz beraat etti...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'Aleviliğe saygım var, her türe saygımız var" şeklindeki sözleri üzerinden "Ne demek tür, biz insanız" diye çıkışan Meral Akşener, kendisine atılan "Eşini aldattı" iftirasını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı, o iftirayı tan 3 kişinin beraat ettiğini anlattı.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Meral Akşener, “Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi. Akşener, kendisine atılan 'eşini aldattı' iftirasını ve sonrasında o iftirayı atan 3 kişinin beraat etmesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Meral Akşener'in konuşmasından satır başları... 

Bitki miyiz, hayvan mıyız!

– Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Alevi’siyle insan, Sünni’siyle insan. Ne demek tür? Türk ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz.

Bu nasıl bir fantazidir...

– Bir başkası çıkıyor diyor ki, ‘Millet İttifakı kazanırsa, erkek erkeğe evlilik olurmuş.’ Bu nasıl bir fantezidir. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.

Abim kanser tedavisi görürken...

– Ben 56 doğumlu, Kocaeli MHP’li başkanlığı yapmış, 80 ihtilaline kadar, hayatında hiçbir mevki makam talebi olmamış bir abinin kız kardeşiyim. Benim abim akciğer kanseriydi, ve o kadar acı çekti ki, derdi ki Allahı'ma şükür iyiyim derdi, ağır işkence biriydi şimdi onun kardeşi Meral Akşener’e, bir anneye, bir babaanneye Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalından dendi ki: Kocasını aldattı.

Kadın hakim 3 şerefsizi beraat ettirdi

- Bu benim için ne biliyor musunuz bu benim için ölümdü. Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki meğer herkese yapılıyormuş. Sonra gördüm ki bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye üç şerefsiz beraat etti ve bir hâkime hanım bunu beraat ettirdi.

Yaptıysam katlim vaciptir...

- Abim akciğer kanseri yatıyor hastanede öyle bir ahlar çekti ki. Ben öyle bir şey yaptıysam katlim vaciptir. Şimdi bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail kahraman denen o adam Meral Kılıçdaroğlu dedi ölmüş abimin arkadaşlarına. Mahkemeye verdim beraat etti. Evim bastı beraat etti. Buraya gelip bunu yapıp her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Bunu yapanların başındaki 9 aylık torunuma gayrimeşru yazdırdı. Her şeye göz yumuldu. Her şeye göz yumuldu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan neler söylemişti

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, dün şu ifadeleri kullanmıştı: – Bay bay Kemal CHP'yi öyle bir hale getirdi ki bu parti, kurucusu olduğu Cumhuriyet'e ve kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal'e hakaret edenlerin yuvasına dönüştü.
- Kılıçdaroğlu ve şürekasının yönetimi altında CHP, marjinal örgütlerin, LGBT savunucularının, küreselcilerin, mezhepçilik fitnesi çıkarmaya çalışanların koçbaşı haline geldi.
– Sana kim dedi, ‘Alevi misin, değil misin?' Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var? Sen Aleviliğini yaşa ama anlatmaya gerek yok.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bizden değil diyerek uyardı: Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bizden değil diyerek uyardı: Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın
5,4 büyüklüğünde deprem oldu! 'Dev dalga' uyarısı yapıldı mı?
5,4 büyüklüğünde deprem oldu! 'Dev dalga' uyarısı yapıldı mı?
Sinan Oğan son oy oranını açıkladı
Sinan Oğan son oy oranını açıkladı
Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu! ABD'de hapis yattı Borsa İstanbul'a Genel Müdür olmuştu
Hakan Atilla'nın pasaportuna el konuldu! ABD'de hapis yattı Borsa İstanbul'a Genel Müdür olmuştu
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları aratmıştı! Cani kocanın cezası belli oldu
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları aratmıştı! Cani kocanın cezası belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş cinayeti açıklaması
Seçim görevli ücretleri 2023 kaç para oldu memur maaş katsayısı olacak
Seçim görevli ücretleri 2023 kaç para oldu memur maaş katsayısı olacak
TPAO'ya 15 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi
TPAO'ya 15 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi
Bugün sona eriyor! TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde kaç kişi ziyaret etti?
Bugün sona eriyor! TEKNOFEST İstanbul'u 4 günde kaç kişi ziyaret etti?
BİM marketten alışveriş yapanlar isyan etti! İçinden çıkanlar yok ediyor aman dikkat!
BİM marketten alışveriş yapanlar isyan etti! İçinden çıkanlar yok ediyor aman dikkat!
TEKNOFEST'e propaganda suçlaması TEKNOFEST neden erkene alındı
TEKNOFEST'e propaganda suçlaması TEKNOFEST neden erkene alındı
2023 Sınav gözetmen/görevli (ÖSYM-MEB) ücretleri ne kadar oldu?
2023 Sınav gözetmen/görevli (ÖSYM-MEB) ücretleri ne kadar oldu?