Meral Akşener kürsüde ağladı! Erdoğan'a 'Alevilik' üzerinden 'Tür tepkisi! '3 şerefsiz beraat etti...'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışına katıldı. Meral Akşener, “Bizim Alevi'ye de saygımız var. Her türe saygımız var” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok sert tepki gösterdi. Akşener, kendisine atılan 'eşini aldattı' iftirasını ve sonrasında o iftirayı atan 3 kişinin beraat etmesini anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. İşte Meral Akşener'in konuşmasından satır başları...

Bitki miyiz, hayvan mıyız!

– Bu nasıl bir saygısızlıktır. İnsanız biz insan. Alevi’siyle insan, Sünni’siyle insan. Ne demek tür? Türk ne demek? Bu ülkenin cumhurbaşkanı bize tür diyor, tür! Ne türü? Bitki miyiz? Hayvan mıyız? Biz neyiz? Biz insanız. Allah’ın yarattığı kuluz.

Bu nasıl bir fantazidir...

– Bir başkası çıkıyor diyor ki, ‘Millet İttifakı kazanırsa, erkek erkeğe evlilik olurmuş.’ Bu nasıl bir fantezidir. Bütün psikiyatrları bu arkadaşları muayene etmeye davet ediyorum. Böyle devlet yönetilemez.

Abim kanser tedavisi görürken...

– Ben 56 doğumlu, Kocaeli MHP’li başkanlığı yapmış, 80 ihtilaline kadar, hayatında hiçbir mevki makam talebi olmamış bir abinin kız kardeşiyim. Benim abim akciğer kanseriydi, ve o kadar acı çekti ki, derdi ki Allahı'ma şükür iyiyim derdi, ağır işkence biriydi şimdi onun kardeşi Meral Akşener’e, bir anneye, bir babaanneye Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı döneminde malum bir televizyon kanalından dendi ki: Kocasını aldattı.

Kadın hakim 3 şerefsizi beraat ettirdi

- Bu benim için ne biliyor musunuz bu benim için ölümdü. Bu benim için ölümden beterdi. Sonra gördüm ki meğer herkese yapılıyormuş. Sonra gördüm ki bütün kadınlara yapılıyormuş. Verdim mahkemeye üç şerefsiz beraat etti ve bir hâkime hanım bunu beraat ettirdi.

Yaptıysam katlim vaciptir...

- Abim akciğer kanseri yatıyor hastanede öyle bir ahlar çekti ki. Ben öyle bir şey yaptıysam katlim vaciptir. Şimdi bu ah herkese yeter. Sonra devam etti. İsmail kahraman denen o adam Meral Kılıçdaroğlu dedi ölmüş abimin arkadaşlarına. Mahkemeye verdim beraat etti. Evim bastı beraat etti. Buraya gelip bunu yapıp her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Bunu yapanların başındaki 9 aylık torunuma gayrimeşru yazdırdı. Her şeye göz yumuldu. Her şeye göz yumuldu.