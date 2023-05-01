TEKNOFEST'e propaganda suçlaması TEKNOFEST neden erkene alındı

Muhalefetin 14 mayıs seçimleri için propaganda ile suçlanan TEKNOFEST etkinliğinin erkene alınması tartışmaları sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Fatih Kacır, 2023 için 3 TEKNOFEST düzenleme kararı aldıklarını belirterek, "Şimdi İstanbul'dayız. 30 Ağustos'ta inşallah Ankara'da olacağız. Dolayısıyla seçimden önce de seçimden sonra da TEKNOFEST olacak" dedi.

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Bugün 5'inci ve artık son gün. İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST sona eriyor. Türk pilotlarının nefes kesen gösterileri ve rekor katılımla bu yıl da adından çok söz ettirdi. Peki ağustos-eylül aylarında düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl neden erkene alındı?

CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, TEKNOFEST alanında Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı Fatih Kacır'a sordu.

İşte Fatih Kacır'ın açıklamaları:

Biz 2018'de TEKNOFEST'E başladıık. 2019'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdik ve bir karar aldık. 2020'de Anadolu'ya gideceğiz dedik. Gaziantep'te TEKNOFEST'i gerçekleştirdik. 2021'de yeniden İstanbul'daydık. 2022 için bir karar daha aldık. Artık TEKNOFEST'i sadece Türkiye'de değil, kardeş coğrafyalarda da gerçekleştireceğiz dedik. İlk adresimiz Karabağ zaferinden sonra Azerbaycan'dı. Ve biz geçen yıl bu haftalarda mayıs ayında Azerbaycan'da Bakü'de TEKNOFEST'i gerçekleştirdik. Yeni geçen yıl mayıs ayında da TEKNOFEST vardı. 30 Ağustos'ta yine sizinle birlikte yayın yaptık Samsun'dan ve 2023 için bir karar daha aldık.

Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Peşi sıra bu kadar projeyi gerçekleştirmişiz. TOGG yollara çıkmış. KIZILELMA gökyüzüne erişmiş. GÖKBEY milli motorla uçmuş. HÜRJET ve ATAK-2 uçuşunu gerçekleştirmiş. Yeni ALTAY tankı testler için ordumuza teslim edilmiş. Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG ANADOLU, Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmiş. Milletimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bizden daha fazlasını istiyor dedik ve 3 TEKNOFEST düzenlemeye karar verdik. İstanbul'da, başkent Ankara'da ve Kurtuluş Savaşı'nın sembol semti İzmir'de TEKNOFEST düzenleyeceğimizi bu yılın başında ilan ettik. Şimdi İstanbul'dayız. 30 Ağustos'ta inşallah Ankara'da olacağız. Dolayısıyla seçimden önce de seçimden sonra da TEKNOFEST olacak.