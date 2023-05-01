Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 12. ÖGS sınav sonuçları ekranı

EGM tarafından 30 Nisan'da gerçekleştirilen 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, "Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırma yapmaya başladı. EGM, paylaştığı kılavuzda 102. ÖGG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bildirdi. İşte, detaylar...

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30 Nisan Pazar günü gerçekleşen 102. Özel Güvenlik Sınavı sonrasında adaylar, cevap anahtarının ve sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Konu hakkında bilgi paylaşan EGM, 102. Özel Güvenlik Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. İşte, detaylar....

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

EGM'nin yayınladığı kılavuza göre; 30 Nisan Pazar 2023 günü düzenlenen 102. ÖGG sınav sonuçlarının 19 Mayıs tarihinde açıklanması bekleniyor.

Sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

Sınav soru cevapları ne zaman yayınlanacak?

30 Nisan'da gerçekleşen ÖGG 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı soruları ve cevap anahtarının 2 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.