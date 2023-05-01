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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde final serisi başlıyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank ile Ziraat Bankkart arasındaki play-off final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

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TVF Başkent Voleybol Salonu'nda yapılacak ilk karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İki başkent ekibinin mücadelesinde seride üç galibiyete ulaşacak takım, Metin Görgün Sezonu'nda şampiyon olacak.

Final serisinde ikinci maç 6 Mayıs, üçüncü karşılaşma ise 9 Mayıs'ta yapılacak.

Yarı final etabında normal sezonun lideri Halkbank, Arkas Spor'u, bir diğer başkent temsilcisi Ziraat Bankkart ise Fenerbahçe HDI Sigorta'yı elemişti.

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