Uğur Dündar yeni adresini açıkladı: Ben Uğur geliyorum!

Uğur Dündar, yakın zamanda yayın hayatına başlayan Sözcü TV ile anlaştı. Dündar yeni adresini sosyal medya platformu Twitter hesabından “Ben Uğur, geliyorum!” ifadeleriyle duyurdu.

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79 yaşındaki gazeteci Uğur Dündar 13 Nisan’da program yaptığı tv100’den istifa ettiğini duyurmuştu. Deneyimli televizyoncu Uğur Dündar’ın yeni adresi belli oldu. Uğur Dündar’ın paylaşımı şöyle;

“Ben Uğur, geliyorum!.. Çok yakında yorum ve programlarımla Sözcü Televizyonu ailesine katılıyorum.”

Uğur Dündar, 13 Nisan'da yaptığı açıklamayla TV 100 ekranlarındaki Haftanın Panoraması programına son verdiğini ve kanaldan ayrıldığını duyurmuştu.