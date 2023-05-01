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Fatih Altaylı, Bakanlık'tan 3.5 trilyon alan Hande Fırat'a yüklendi! Bill Gates gibi mi yapıyor?

Fatih Altaylı, Bakanlık'tan 3.5 trilyon alan Hande Fırat'a yüklendi! Bill Gates gibi mi yapıyor?

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Tarım Bakanlığı tarafından hayvan üreticilerine verilen kırsal destek projesi kapsamında 3,5 milyon liralık hibe almasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Hande Fırat'ın "Bill Gats bile tarıma yöneldi" savunmasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı'dan çok ağır eleştiri geldi.

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a Tarım Bakanlığı tarafından verilen 3,5 milyon liralık hibeye ilişkin, "Darbe girişimi gecesinden bu yana iktidara oldukça yakın hale gelen bir gazeteci, hayvancılıkla uğraşanlar için devletin vermeyi taahhüt ettiği 3,5 milyon TL hibe için başvurmuş ve başvurusu yerinde görülerek bu paraya hak kazanmış. Durum ortaya çıkıp, eleştiriler başlayınca da, 'Ne var canım bunda. Her şeyim yasal. Yatırım yapan ve şartları yerine getiren herkese veriliyor. Üstelik Bill Gates bile tarıma yöneldi' diye kendini savunmuş. Bildiğimiz kadarı ile Bill Gates gazeteci değil, iş adamı. Benzetmesi biraz akıl ve izan dışı olmuş" yorumunu yaptı. Altaylı, yazısında, şunları kaydetti:

Gazetecilik yapış biçiminin etkisi var mı?

- Evet, bu hanımefendinin yaptığı iş yasal. Her Türk vatandaşının başvurup, şartları yerine getirirse alabileceği bir hibeyi almış. Ama buna hak kazanmasında gazeteci olmasının, gazeteciliği yapış biçiminin etkisi var mı! Bunu asla bilemeyiz.

O soruyu sormak bile abes!

- Medya patronları devletle iş yapmalı mı diye tartışılan bir ortamda, gazeteci, gazetecilik dışı bir iş alanında devletle akçeli işlere girmeli mi sorusunu sormak bile abes. Elbette yapmamalı.

Yasal olan her şey ahlaki olmayabilir

- Doğrudur, yaptığı iş yasaldır. Ama bu gazetecinin de çok iyi tanıdığını zannettiğim bir iş adamına yıllar önce söylediğim bir şey vardır.

'Yasal olan her şey etik yani ahlaki olmayabilir.' Bu da öyle işlerden biridir." 

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