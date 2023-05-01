BIST 4.618
DOLAR 19,46
EURO 21,43
ALTIN 1.240,22
HABER /  EKONOMİ

EPDK Başkanı'ndan bedava doğal gaz için son dakika açıklama: Tüketicimizin hakkı zayi olmayacak

EPDK Başkanı'ndan bedava doğal gaz için son dakika açıklama: Tüketicimizin hakkı zayi olmayacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik." dedi.

Abone ol

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'dan bedava doğal gaza ilişkin son dakika açıklama geldi. Yılmaz "Bedava doğal gaz ve akabinde yapılacak indirim ile ilgili vatandaşlarımızın herhangi bir tereddüdü olmasın. Usul ve esasları belirledik. Dağıtım şirketleri ile görüştük gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak." dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

"Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek"

BU FOTO GALERİYE BAKIN
14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba
Foto Galeri 14 Mayıs seçimlerine 15 gün kala son anket! Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki farka bakın sonuçlar bomba Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Tel Abyad'da şehit olan polisler için Şanlıurfa'da tören düzenlendi
Tel Abyad'da şehit olan polisler için Şanlıurfa'da tören düzenlendi
Ankara-Sivas hızlı tren bileti alma TCDD nereden alınır, 2023 bilet kaç para?
Ankara-Sivas hızlı tren bileti alma TCDD nereden alınır, 2023 bilet kaç para?
Araç sahipleri dikkat! Motorine 59 indirim var! 1 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Araç sahipleri dikkat! Motorine 59 indirim var! 1 Mayıs 2023 benzin ve motorin fiyatları...
Üreticide 2,5 markette 16 liradan fazla! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı tek tek açıkladı en fazla fiyat artışı...
Üreticide 2,5 markette 16 liradan fazla! Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı tek tek açıkladı en fazla fiyat artışı...
Şenol Güneş'in Ersen Martin'e sorduğu soru sonrası yaşananlar duygulandırdı
Şenol Güneş'in Ersen Martin'e sorduğu soru sonrası yaşananlar duygulandırdı
İzmir'deki köy okullarında "Hayalimi Kodluyorum Projesi" başlatıldı
İzmir'deki köy okullarında "Hayalimi Kodluyorum Projesi" başlatıldı
Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı! Bu kez Kiev de vuruldu!
Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı! Bu kez Kiev de vuruldu!
2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı! Şırnak'taki kazada yeni gelişme var
2 asker şehit oldu, 45 kişi yaralandı! Şırnak'taki kazada yeni gelişme var
Fenerbahçe yöneticisinden Yusuf Günay tepkisi: Bu işte bir tutarsızlık var
Fenerbahçe yöneticisinden Yusuf Günay tepkisi: Bu işte bir tutarsızlık var
Bitcoin, Dolar-Euro ne kadar oldu? Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var
Bitcoin, Dolar-Euro ne kadar oldu? Dolar yükseliyor Euro'da düşüş var
1 Mayıs için izinsiz Taksim'e çıkmaya çalışanlara gözaltı!
1 Mayıs için izinsiz Taksim'e çıkmaya çalışanlara gözaltı!
Bugün sağlık ocakları açık mı? 1 Mayıs sağlık ocağı çalışma saatleri
Bugün sağlık ocakları açık mı? 1 Mayıs sağlık ocağı çalışma saatleri