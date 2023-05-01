Bugün sağlık ocakları açık mı? 1 Mayıs sağlık ocağı çalışma saatleri

Türkiye, bir 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor. Heyecanla beklenen İşçi Bayramı'nda sağlık ocakları açık mı, aile hekimleri bugün çalışıyor mu soruları araştırılıyor. Peki sağlık ocakları bugün çalışıyor mu?

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Bugün 1 Mayıs... Tüm dünyada ve ülkemizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlanıyor. Aynı zamanda yaz mevsimini de müjdeleyen bu güne ilişkin en çok merak edilen konulardan biri olan; 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, aile heimleri çalışıyor mu sorularının cevaplarına ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

Yurt genelinde sağlık ocakları 08:00'de açılıyor, 17:00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12:00 ile 13:00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez. Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Aile hekimi kaç gün tatil yapar?

Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Bu personele, mazereti sebebiyle 5 gün daha izin verilebilir. Kadın personele doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle izin verilir.

Aile hekimi randevu almadan gidilir mi?

Sağlık ocaklarında randevusuz hasta muayeneleri yapılıyor. Bunun için sağlık ocaklarına gittiğiniz zaman sıra numarası almanız gerekiyor