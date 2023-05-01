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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü dolayısı ile bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında "Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajında işçilerde 14 Mayıs seçimleri için destek istedi. Erdoğan, "Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. 14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Erdoğan ayrıca Asgari ücreti, 184 lira’dan 8 bin 500 liraya çıkardıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Sevgili işçi kardeşlerim

Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım.

Gençlik yıllarında İETT’de işçi olarak çalışmış, ter dökmüş bir kardeşinizim.

Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim.

Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık.

Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık.

Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs’ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık.

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attık.

2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik.

"Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz"

Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık.

Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik.

İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz.

14 Mayıs’ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nüzü canı gönülden tebrik ediyorum."

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