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AK Parti İl Başkan yardımcısından mitinge gidenlere ağır hakaret! 'Haysiyetsizler...'

AK Parti İl Başkan yardımcısından mitinge gidenlere ağır hakaret! 'Haysiyetsizler...'

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı’nın mitingine katılan yurttaşların videosunu çekerek, “Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir… Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!” dedi.

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AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin, Millet İttifakı’nın mitingine katılan yurttaşlara hakaretler yardırdı. Daha önce “Hükümet istifa” sloganları atan Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarına ”Paralı köpekler, satılmış şerefsizler. Sizin için güneş doğmayacak" diyerek hakaret eden Şahin, Kordon’daki mitinge katılan yurttaşlara da “Haysiyetsizler” dedi.

Şahin sosyal medya hesabından video paylaşarak , “İzmir'de bir grup Millet İttifakı militanı, HDP ile girdikleri yatak odalarından çıkıp, mitinge gidiyor anlaşılan! Sizin gibi haysiyetsizlere bu millet fırsat vermedi, bundan sonra da vermeyecektir. Küfürler savursanız da bir yerlerinizi yırtsanız da gideceğiniz yer PKK kucağı! Dün olduğu gibi, 14 Mayıs’ta size öyle bir çakacağız ki, bir daha belinizi doğrultamayacaksınız!” diye konuştu.

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