Arda Güler konuştu Galatasaray peş peşe 2 maç kazanamadı

Galatasaray Beşiktaş'a 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara almasının ardından Arda Güler'in geçtiğimiz günlerde "Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz" açıklaması gündem oldu.Abone ol
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucuna Fenerbahçe taraftarları da oldukça sevinirken, Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.
Fenerbahçe televizyonuna verdiği röportajda konuşan Güler, "Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz." ifadelerini kullanmıştı.
2 maçta da kazanamadı
Genç oyuncunun bu açıklamaları sonrası Galatasaray çıktığı 2 maçta da galip gelemezken rakipleri karşısında tam 5 puan bırakması çok konuşuldu.
Şampiyonluk yarışı kızıştı
Galatasaray'ın Beşiktaş'a yenilip, Fenerbahçe'nin de Sivas deplasmanından rahat bir skorla dönmesi şampiyonluk yarışındaki hesapları da değiştirmiş durumda.
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Antalyaspor
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Gaziantep FK (Hükmen)
BEŞİKTAŞ
Antalyaspor (D)
Gaziantep FK (Hükmen)
Adana Demirspor (D)
Kasımpaşa (D)
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