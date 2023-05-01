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Cengiz Ünder attı Marsilya zirve takibine devam etti

Cengiz Ünder attı Marsilya zirve takibine devam etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 33. haftasında Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in gol attığı Auxerre maçını 2-1 kazandı ve lider PSG ile puan farkını 5'e indirdi.

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Lider Paris Saint-Germain'in (PSG) en yakın takipçisi Olimpik Marsilya, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Auxerre'i ağırladı.

Auxerre, 33. dakikada Toure ile öne geçti ancak Marsilya, Cengiz Ünder'in 75 ve Alexis Sanchez'in 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Cengiz 5. golünü attı

Milli futbolcu Cengiz, Ligue 1'deki son 3 maçında 3'üncü, bu sezon 5. kez fileleri havalandırdı.

Art arda 3. galibiyetini alarak puanını 70'e yükselten Olimpik Marsilya, PSG ile arasındaki farkı 5 puana indirdi. Auxerre ise 33 puanda kaldı.

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