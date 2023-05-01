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Eşine boşanma davası açıp yasak aşkıyla Bodrum'a tatile gitti! 'Polis görümcem buldu...'

Eşine boşanma davası açıp yasak aşkıyla Bodrum'a tatile gitti! 'Polis görümcem buldu...'

İSTANBUL'da ilginç bir boyanma davası yaşanıyor. 2 yıllık eşine boşanma davası açan kadın, yasak aşkıyla Bodrum'da 8 gecelik bir tatil yaptı. Eşi mahkemeye o 8 gecelik tatilin kanıtlarını sundu. Kadın, "Yerimi polis olan görümcem bulup eşime verdi" diye kendini savundu.

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İstanbul'da 2 yıllık evli çiftin boşanma davası ilginç detaylara sahne oldu. 2020'de evlenen Büşra-Mehmet S. çifti, bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Büşra S. (30), boşanmak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Büşra S., boşanma dilekçesinde eşinin kendisiyle ilgilenmediğini ve evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını iddia ederek 500 bin TL tazminat ve nafaka talep etti.

Evli iken 8 gecelik Bodrum tatilinde zina...

Mehmet S., eşinin iddiaları sonrası mahkemeye ilginç bir dilekçe sundu. Eşinin temmuz ayında davayı açıktan hemen sonra A.H. isimli bir erkekle Bodrum'da lüks bir otelde 8 gecelik bir tatil yaptığını ve kusurlu olan eşinin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü. Mehmet S., henüz evlilik birliği içerisinde olduğu için zina suçunun işlendiğini bu nedenle 600 bin TL maddi 600 bin TL de manevi tazminat ödemesini talep etti.

Polis görümcem buldu yerimizi...

Dilekçe sonrası büyük bir şok yaşayan Büşra S., eşinin bu bilgiye polis olan ablası aracılığıyla ulaştığını, özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek eşi ve ablasından şikâyetçi oldu. Görümcesinin mesleğinin kendisine sağladığı kolaylıktan faydalanarak suç işlediğini ileri süren Büşra'nın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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