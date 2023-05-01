Okan Buruk'tan Beşiktaş maçı sonrası şampiyonluk açıklaması! "4 maç üst üste kazandığımızda..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz. Belki 4 maç üst üste kazandığımızda şampiyonluğa ulaşacak takım da biziz. Bu anlamda rahatım. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Beşiktaş’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar derbide 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün maça iyi başlayan taraftık. Maçın başı istediğimiz gibi gitti. Golü de bulduk. Devamında belki doğru çıkışlar yapsaydık, ikinci gol şansı bize gelebilirdi. Bizim için maçın dönüş noktası kornerden yediğimiz gol oldu. 1-1’den sonra Beşiktaşlı futbolcuların kendi seyircisiyle birlikte performansları daha yukarı gitti. Biz de burada kendi yeteneklerimizin altında işler yaptık. Kendi takım oyunumuzun altında işler yaptık. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarının başında oyun istediğimiz gibi gitti. Yediğimiz gole kadar rakibimize 3 tane net pozisyon verdik. 2 tane değişiklik yapıyorduk. Bireysel hatadan gol yedik ve 2-1 oldu. Yaptığımız değişiklikler genel olarak olumlu gitti. Oyunun yapısı daha fazla değişti. Rakip yarı sahaya iyi bir şekilde yerleştik. Beşiktaş savunması daha derine geldi. Bizim kullandığımız son paslar vardı. Son pasları kullanabilseydik 2-2’yi yakalayabilirdik. Devamında maçın sonunda 3. golü yedik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Zor bir deplasmandı. Ligdeki durumumuz itibarıyla kafamız dik. Kalan 5 maçta 3 puan önde olacak takımın hocasıyım. Oyuncularımla birlikte bu zaman kadar sergilediğimiz performansın daha üstüne çıktığımızda ligde en şanslı, en avantajlı takım biziz. Üzüntümüzü bir kenara bırakıp, çok kısa bir zamanda toparlanıp Başakşehir karşılaşmasına hazırlanacağız. Galatasaray taraftarları bu anlamda merak etmesinler. Onların görmek istediği takım bir sonraki maçta sahada olacak. Oyuncularıma güveniyorum. Bizim için bugünkü bir kaza. En kısa zamanda atlatıp, tekrar şampiyonluğa oynayacak takımın görüntülerini sahada vereceğiz" diye konuştu.

"Hatalardan ders alacağız"

Kosovalı futbolcu Milot Raschica’nın son haftalarda en formda olan oyunculardan olduğunu ifade eden Buruk, "Bugün golde asist yaptı. Bu anlamda tercihimizi sol bekten kullandık. Bundan sonraki maçlarda değişimler olabilir. 3 tane Türk kuralı olduğu için hepsini bir anda oynatamıyorsunuz. Bunu oyuncularımızla da paylaşıyoruz. Leo girince sol kanatta iyi işler yaptı. Bize birçok pozisyon geldi. Son pasları değerlendirmedik ve maçı kaybettik. Bunu bir kişi üstünden değerlendirmiyorum. Takım olarak kaybediyoruz. Bu hatalardan ders alacağız. Kadro seçimi bir sonraki maç için nasıl olacak bilmiyorum. Hem rakibimize hem de kendi içimizdeki gelişime bakacağız" şeklinde konuştu.

İkinci golden önce oyuncu değişikliği yapmayı planladıkları belirten Okan Buruk, "Sergio Oliveira ve Dries Mertens'i oyundan çıkartmayı düşünüyordum. Oraya iki dirençli oyuncu almayı düşünüyordum. Ona yetişemeden bireysel bir hatayla gol yedik. Oyuncuları 55. dakikada kulübe çağırdık ama yetişemedik. Oyuncularım hata yapacak. Bu bir hata oyunu. Bu zamana kadar çok fazla iyi iş yaptılar. Bundan sonra da yapacaklar. Oyuncularımın hepsine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"Oyun olarak çok iyi bir oyun ortaya koyamadık"

En az baskının Galatasaray üzerinde olduğunu söyleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Buraya 6 puan farkla geldik. Ligin son 6 haftasıydı. Bu bizim üzerimizde baskı yapmıyor. Bu tür hatalar ve şanssızlıklar var. Karagümrük maçında bu hafta yapılan hata gibi değildi. Bugün için aynı şeyi söyleyemem. Bugün oyun olarak çok iyi bir oyun ortaya koyamadık. 1-0 sonrası bizim daha farklı bir oyun olabilirdi. Yediğimiz kornerden golü bizi çok fazla geriye gitti" açıklamasında bulundu.

"Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz"

Şampiyonluğa en yakın olan takımın kendileri olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bugün buraya çıktığımızda ligde 5 hafta kala 3 puan önde olan takımın hocasıyım. Şampiyonluğa en yakın olan takım biziz. Belki 4 maç üst üste kazandığımızda şampiyonluğa ulaşacak takım da biziz. Bu anlamda rahatım. Aynı geçen hafta nasıl düşünüyorsam bu hafta da aynı düşünüyorum. Üzerimizde baskı yok. Bundan sonraki 4 maçımızı kazanıp şampiyonluğa yürüyeceğiz. Bundan kuşkum yok. 5 maçlık fikstürümüz var. Belki 4 maç sonra buna ulaşabiliriz diye söylüyorum. Fenerbahçe ile ikili averaj, Kadıköy’de 3-0 kazandığımız için çok önemli bir ikili averaj. Şu anki hedefimiz maçları kazanmak. Üzerinde baskı olacak takım biz değiliz. Bundan daha iyisi yapabilecek takımız. Galatasaray girdiği şampiyonluk yarışlarının çok büyük bölümünü kazandı. Bu sene de inşallah taraftarımızla birlikte bu yarışın kazananı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.