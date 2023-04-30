Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Sen bakan makan olmadın niye millete yalan söylüyorsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti’nin Ankara Mitingine katıldı. Toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Maliye Bakanlığı yaptığını öne süren Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Erdoğan açıklamasında "Kendini maliye bakanı ilan etti. Ya sen Maliye’de bir memurdun, hiçbir zaman bakan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun" ifadelerini kullandı.

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Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dönem Maliye Bakanlığı yaptığını öne sürmüştü. HaberTürk canlı yayınında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bakın ben Maliye Bakanlığı yaparken mesela bir mühendis, çok saygıyla andığım Ahmet Kurtcebe Alptemoçin Maliye Bakanı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte Maliye Bakanlığı yaptığını söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Büyük Ankara mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zavallı kendini Maliye Bakanı ilan etti. Bu adamın bir referansı var mı yalandan başka. Ya sen maliyede memurdun hiçbir zaman bakan makan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara Mitingine katıldı. Eşi Emine Erdoğan’ın eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına boynunda Ankaragücü atkısı ile başladı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirken; “Ankara’nın sandıkları patlatacak oy oranlarıyla yine tercihini Türkiye Yüzyılı’ndan yana yapacağına ben inanıyorum. Hep söylediğimiz gibi biz gönül işidir, bir nasip işidir. Bir aşk işidir aşk. Biliyorsunuz aşk ile koşan yorulmaz. Biz geldiğimiz tüm makamlarda bu anlayışla hareket ettik. Ya bu adamın bir referansı var mı? SSK’nın Genel Müdürü oldu SSK’yı batırdı. Bu arada çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. Ya sen Maliye’de bir memurdun, hiçbir zaman bakan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun. Başka çaresi yok, gelebileceğin tek yer memurluktu. Gelebildiği tek yer memurluktu. Bununla da memur kardeşlerimi aşağılamıyorum onlar ondan çok daha yükseklerde. Şimdi ne yaptı bu? İşte yanına oy alabilmek için her birine birer cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek, bunun adı rüşvettir, hepsine birer rüşvet ve bu rüşvetle beraber de onların da oylarını almak. Şimdi ben soruyorum Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?” ifadelerini kullandı.