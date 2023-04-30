BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL

TEKNOFEST'te tarihe geçen anlar: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu!

TEKNOFEST'te tarihe geçen anlar: İnsanlı ve insansız savaş uçakları birlikte uçtu!

İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK, TEKNOFEST'te tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu izleyip eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte selamlayan Selçuk Bayraktar, "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması" dedi.

Abone ol

TEKNOFEST 2023 heyecanı 4'üncü gününde de devam ediyor. TEKNOFEST çerçevesinde İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTURK kol uçuşu gerçekleştirdi. İnsanlı ve insansız savaş uçaklarının tarihi uçuşlarını Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar birlikte izledi. Selçuk ve Sümeyye Bayraktar KIZILELMA ve SOLOTÜRK'ün geçişlerini selamladı.

"Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor" diyen Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, şunları kaydetti: "Biri insanlı biri insansız 2 savaş uçağı beraber uçuyor. Buna benzer bir uçuş dünyada oldu ama halkın önünde ilk defa oluyor. 2 insansız hava aracı biri savaş uçağı diğeri taarruz, bu dünyada ilk defa Kızılelma ve Akıncı’yla olmuştu. O yüzden bunun tarihi olması, halkın önünde oluyor olması. Teknolojinin şampiyonlarını, 1 milyondan fazla gencimiz başvurdu. Milletimizin, kurumlarımızın geliştirdiği, hayal edip, tasarlayıp ürettiği eserleri burada takdirle izliyorlar. Ben yıllar içinde şunu da gördüm, 6. yılında artık tüm toplumumuzda yüksek teknolojide, uzayda, havacılıkta başaramayacağımız bir şey yok duygusu yerleşti. Yani bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun belki ileride ülkemizin uzay programında çalışır. Bu gerçekleşmeye başladı" diye konuştu.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise, "Gurur duyuyoruz, çok heyecanlanıyoruz her defasında. Her yıl yeni yeni gösteriler de görüyoruz, savunma sanayimizin farklı farklı güçlerini bir arada görmek gerçekten çok mutlu edici" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ünlü sosyal medya fenomeni trafikte kavga etti! Tekme yurmuklar havada uçuştu: O anlar kamerada!
Ünlü sosyal medya fenomeni trafikte kavga etti! Tekme yurmuklar havada uçuştu: O anlar kamerada!
Son anket sonuçları! Ahmet Şık ve Selahattin Demirtaş kavgası! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük
Son anket sonuçları! Ahmet Şık ve Selahattin Demirtaş kavgası! Hadi Özışık'ın konuğu Cem Küçük
Beşiktaş Galatasaray (CANLI YAYIN)
Beşiktaş Galatasaray (CANLI YAYIN)
Suriye'de patlama! Valilik acı haberi duyurdu: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı
Suriye'de patlama! Valilik acı haberi duyurdu: 2 polis şehit oldu, 7 polis yaralandı
CHP'nin "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medya'nın gündemine oturdu!
CHP'nin "Kiraları Düşüreceğiz" reklamı sosyal medya'nın gündemine oturdu!
Ankara'da coşkulu miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Ankara'da coşkulu miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz görevdeyken Selo içeriden çıkamaz
Kayseri'de cezaevi aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 14 kişi yaralandı
Kayseri'de cezaevi aracı devrildi: 1 mahkum öldü, 14 kişi yaralandı
Trakya'nın yeni "sarı gelini" kanola tarlaları
Trakya'nın yeni "sarı gelini" kanola tarlaları
Ordu Üniversitesi, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasına girdi
Ordu Üniversitesi, dünyanın önde gelen denizcilik üniversiteleri arasına girdi
Akşener’e aslında ne dedi? Onur Erim Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu
Akşener’e aslında ne dedi? Onur Erim Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu
Altyapı projelerinde kamu-özel iş birliği artıyor
Altyapı projelerinde kamu-özel iş birliği artıyor
Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon oldu
Milli tenisçi Yankı Erel, Endonezya'da şampiyon oldu