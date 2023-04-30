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Trakya'nın yeni "sarı gelini" kanola tarlaları

Trakya'nın yeni "sarı gelini" kanola tarlaları

Trakya çiftçisinin ayçiçeğinden sonra alternatif ürün olarak gördüğü ve son yıllarda ekimini arttırdığı kanola tarlaları, sarıya boyanan rengiyle görsel şölen sunuyor.

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Trakya'nın bereketli topraklarına ekilen ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve yağ üretiminde kullanılan kanola bitkisinin çiçek açmasıyla tarlaları sarıya boyadı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da sarıya boyayan kanola tarlaları, rengiyle adeta göz kamaştırıyor.

Sarı renkli çiçek açan kanola tarlaları güzel görüntüler oluşturarak ziyaretçilerinin de oldukça ilgisini çekiyor. Kanola tarlaları ziyaretçileri içinde fotoğraf stüdyosuna dönüyor.

Altın çiçek veya sarı gelin olarak adlandırılan kanola tarlalarını vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmek için kullanıyor.

Trakya çiftçisinin özellikle son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak gördüğü ve rekolte artırımı için çalışmalar yapılan kanola tarlaları, bu yıl ayçiçeği tarlalarından önce Trakya'daki tarlaları sarıya boyadı.

Kanola yağı, kolza bitki tohumlarının genetik yollarla ıslah edilmesiyle elde edilmiş tohumlardan üretilen bir yağ çeşidi olduğu biliniyor.

“Trakya çiftçisinin artış gösterdiği bir ürün”

Kanola ekiminin son yıllarda Trakya’da artış gösterdiğini ifade vatandaşlardan İbrahim Kırkoca, bölgede ayçiçeği ve çeltikten sonra çiftçilerin kanolaya da ilgisinin oldukça arttığını belirterek, “Tarlalar gayet güzel göründüğünden dolayı vatandaşlar fotoğraf çekinmeye geliyor. Güzel bir görsel şölen oluşturuyor. Son zamanlar Trakya’da çiftçisi de kanola ekimine ilgi gösteriyor. Ayrıca Bulgaristan ve Yunanistan’dan gelen turistlerde bu tarlalarda fotoğraf çekiniyor. Bundan sonra da çiftçilerin ilginin artacağını düşünüyorum” dedi.

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