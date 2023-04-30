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Akşener’e aslında ne dedi? Onur Erim Hadi Özışık'ın canlı yayın konuğu

A Haber'de bir programa katılan ve Meral Akşener ile ilgili tepki çeken bir cümle kullanan Siyaset Bilimci Onur Erim, İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında açıklama yapıyor.

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Siyaset Bilimci Onur Erim, A Haber ekranlarında söylediği sözlerle büyük tepki topladı. Programın sunucusu Merve Türkay'ın Meral Akşener ile ilgili ‘Diyor ki Meral Hanım, 'Benim elim teröristin eline bugüne kadar değmedi vallahi de billahi de' dedi. Seçmeni ikna edici bir açıklama mı sizce?’ sorusunu Onur Erim’e yöneltmişti. Onur Erim ise bu soruya ‘Eli değmemesi çok mühim değil başka bir şekilde değmiştir, bilemem’ şeklinde yanıt verince İYİ Partililer ayağa kalktı. Gece geç saatlere kadar A Haber binası önünde protesto eylemleri yapan İYİ Partililer Onur Erim’e adeta öfke kustu.

Onur Erim, programda Meral Akşener'e söylemek istediği cümlenin asıl anlamını İnternethaber Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın canlı yayınında anlatıyor.

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