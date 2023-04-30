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İstanbul Zeytinburnu'nda bu yıl bin 474 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Zeytinburnu'nda bu yıl bin 474 kaçak göçmen sınır dışı edildi

İSTANBUL'un ZEYTİNBURNU ilçesinde polisin göçmen kaçakçılığına ilişkin yaptığı operasyonlar neticesinde bu yıl toplam bin 474 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

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Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına ilişkin çalışmalar devam ediyor. Ekipler, ortak yürüttüğü kaçak göçmen operasyonları çerçevesinde vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdi ve düzenli aralıklarla ilçede kontroller yaptı. Yapılan operasyonlar çerçevesinde 2023 yılı içerisinde yakalanan toplam bin 474 kaçak göçmen sınır dışı edildi.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2023 yılı içerisinde 903 Afgan uyruklu, 136 Suriye uyruklu, 19 Bangladeş uyruklu, 23 Pakistan uyruklu, 34 Türkmen ve çeşitli uyruklardan olmak üzere toplam bin 474 kaçak göçmenin sınır dışı edildiği aktarıldı.

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