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Polonya, Rusya'nın yasadışı kullandığı lise binasına el koydu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Polonya, Rusya'nın yasadışı kullandığı lise binasına el koydu

POLONYA'da Varşova Belediyesi, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğine bağlı bulunan ve mahkeme kararına göre Rusya tarafından yasadışı şekilde kullanılan bir lise binasına el koydu.

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Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın 1953'te Sovyetler Birliği'nin Varşova Büyükelçiliği'ne ücretsiz ve süresiz olarak kullanması için verdiği bir bina Polonya ve Rusya arasında krize neden oldu.

Varşova Belediyesi, Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği çalışanlarının ve askeri görevlilerinin çocuklarının lise eğitimi aldığı Kielecka Sokak, 45 numarada bulunan binaya ilişkin sözleşmeyi 2010 yılında uzatmayarak büyükelçilikten binayı tahliye etmesini istedi.

Rusya ise söz konusu binanın diplomatik temsilcilik binası olduğunu ileri sürerek tahliye kararını reddetti. Varşova Belediyesi konuyu yargıya taşırken, yıllar süren davada karar çıktı. Mahkeme, Rusya'nın okulu tahliye etmesini ve binanın Polonya hazinesine devredilmesine karar verdi. Yasal sürenin sona ermesine rağmen binanın boşaltılmaması üzerine dün Varşova Belediyesi görevlileri, icra memurları ve polis eşliğinde okula gelerek binanın tahliye edilmesini talep etti.

Tahliyeyi reddettiler

Varşova Belediye Başkanı Yardımcısı Tomasz Bratek içeride bulunan kişilerin binayı boşaltmayı reddetmeleri üzerine görevlilerin zor kullanmak zorunda kaldığını ve kilitli kapıların çilingir yardımıyla açılarak içeriye girildiğini söyledi. Eş zamanlı olarak Rusya'nın Varşova Büyükelçiliği ile yapılan görüşmeler neticesinde okuldaki lojmanda kalan 27 kişi binayı boşaltarak, büyükelçiliğin gösterdiği bir başka adrese taşınmayı kabul etti.

Moskova yanıt verecek

Okul binasına el konulmasının ardından Rusya'nın Varşova Büyükelçiliğinde görevli Andrej Ordasz yaptığı açıklamada, öğrencilerin eğitiminin kesintiye uğramaksızın devam edeceğini söyledi. Tahliye işleminin ardından Rus medyasına konuşan Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Siergiej Andriejew ise okula el konulduğu için Moskova'nın Varşova'ya karşılık vereceğini ifade etti.

Varşova Belediyesi, söz konusu binayı yapılacak incelemelerin ardından önümüzdeki yıl okul olarak kullanıma sunmayı planlıyor.

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