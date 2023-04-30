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Pakistan'da sel felaketi yaşandı! 5 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan'da sel felaketi yaşandı! 5 kişi hayatını kaybetti!

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel felaketinde 5 kişi hayatını kaybetti.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde etkili olan sağanak yağışlar hayatını durma noktasına getirdi. Eyaletin farklı noktalarında etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle Khuzdar kentinde 2, Machh kasabasında 2 ve Lasbela bölgesinde 1 kişi hayatını kaybetti. İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA) tarafından yapılan açıklamada, Chagai kenti ve Panjgur bölgesindeki birkaç evde sel nedeniyle hasar oluştuğu kaydedildi.

Yollar sular altında kaldı

Belucistan'ı Sindh eyaletine bağlayan yolların şiddetli yağışların ardından sular altında kalmasıyla trafikte aksamalar meydana geldi. Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği yollar trafiğe kapatıldı. Ekipler, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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