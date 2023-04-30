İYİ Parti Lideri Meral Akşener: "Benim için ölümle eşdeğerdi, Erdoğan'ın yüzüne de söyledim!"

Isparta'da vatandaşlara seslenen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili daha önce gösterdiği tepkisini yineledi. Öte yandan Akşener kendisine Onur Erim'in söylediği sözlerle ilgili konuşurken "Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için" dedi.

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İyi Parti lideri Akşener, Isparta'da düzenlediği mitingde konuştu. Akşener, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip "Sinan Ateş'i katledenlerin 15 Mayıs sabahı bulacağız! Şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'in katlini unutturmak istiyorlar. Dertlerinizi unutturmak istiyorlar. Azmettiren, vuran, öldüren, gönderen belli. Her şey belli. Sen hiçbir şey yapmadın!" dedi.

Meral Akşener, A Haber yayınına katılan siyaset bilimci Onur Erim’in kendisine yönelik söylediği “Teröre eli değmemesi mühim değil başka şekilde değmiştir, bilemiyorum” sözlerine ilişkin de konuştu.

Akşener, "Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için. Erdoğan'ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler" dediği sözlerinin sonunda ise şu eklemeyi yaptı:

"Kadınların oylarını istiyorum"

"Bu saygısız erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum! Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum!"

Akşener'in açıklaması şöyle:

"İktidara gelirsek erkeklerle hayvanların evliliği yasal olacakmış! Psikiyatrları bunları muayeneye davet ediyorum.

Yalancının dibisiniz. Bize kalkıp dindarlık taslıyorsunuz!

Bir yüzükle başlattığınız siyasi hayatınız gemiciklerle sürüyor! Amerika'da gökdelenler yaptıysan haramdır kardeşim haram! Biz bunlara bakmayacağız! 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla İyi Parti birinci parti, Kılıçdaroğlu da 13. cumhurbaşkanımız olacak inşallah.

"Ben ikisi de değilim"

Sinan Ateş'i katledenleri 15 Mayıs sabahı bulacağız! Bütün bunlarla şuculuk buculuk üzerinden Sinan Ateş'in katlini unutturmak istiyorlar. Dertlerinizi unutturmak istiyorlar. Enteresan bir durum. Bana Diyarbakır'ın orta yerinde aynı adamlar faili meçhul diyorlar, Isparta'ya gelince PKK'lı diyorlar. Ya faili meçhulcüsündür ya PKK'lısındır. Ben ikisi de değilim!

"Sağ elinde Hizbullah, sol elinde PKK var"

Recep Bey'in sağ elinde Hizbullah var. Bir terör örgütü. Gaffar Okan'ın katillerinin olduğu terör örgütü. Sol elinde PKK var. Kandil var, Apo var. Apo ile akraba olmuş bunlar.

Azmettiren, vuran, öldüren, gönderen belli. Her şey belli. Sen hiçbir şey yapmadın!

"Yine suçlu biz olduk"

Bu ülkenin kadınları; bu dönemde yaşadıkları acıların hiçbirini bir başka dönemde yaşamadılar. Sürtük olduk, sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik edilmemesi gereken varlıklar olarak tanımlandık, tacize, tecavüze uğradık, öldürüldük, yine suçlu biz olduk!

"Ölümle eşdeğerdi benim için"

Ben Recep Bey'in devrinde bir kadının uğrayabileceği en ağır iftiralara, hakaretlere uğradım. Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım. Ölümle eşdeğerdi benim için. Erdoğan'ın yüzüne de bunu söyledim! Mahkemeye gittim. Beraat ettiler.

"Biri çıktı 'Fosforlu Meral' dedi"

Sonra biri çıktı kınalı yapıncak dedi, fosforlu Meral dedi. Torunu gayrimeşru dedi. En son biri çıktı dedi ki... Terbiyem müsaade etmiyor. Eğer bunlara dayanıyorsam, hala size hitap ediyorsam; Allah şahit sizin için. Ben bugün evime dönsem Recep Bey'in karşısında Türkiye'nin en şerefli kadını olurum ama siz acı çekersiniz.

Ben sizin için mücadele etmeye devam edeceğim! Ama biz kadınlar Emine Bulutlar, Özge Canlar için bu mücadeleyi beraber vermeliyiz. Bana güç verin. Bu saygısızlık erkeklerle, iftiracı adamlarla mücadele etmek için bana güç verin. Kadınların oylarını istiyorum! Gençlerin oylarını istiyorum. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum!

"Suriyeliler gidecek"

Herkesle küstüler, Türkiye'yi Suriyeli doldurdular. 2 yıl içinde bütün Suriyeliler gidecek.

"5 yıl boyunca biz ödeyeceğiz"

İktidar olur olmaz 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köy okullarını yeniden atacağız. O köy okullarına öğretmen, veteriner, ziraat mühendisi tayin edeceğiz. Köye yerleşip tarımla meşgul olmak isteyen gençlerin SSK ya da BAĞKUR primlerini 5 yıl boyunca biz ödeyeceğiz."