Galatasaray'da iki oyuncu tesislerden ayrıldı

Beşiktaş derbisi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaray'da kadroda yer almayan iki isim özel araçlarıyla tesislerden ayrıldı.Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor. 70 puana sahip olan sarı - kırmızılılar ise birinci sırada bulunuyor.
Yusuf Demir ve Emre Taşdemir...
Derbi öncesi kamp yapmayan Galatasaray'da oyuncular sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde buluştu.
Kadroda yer almayan isimlerden Yusuf Demir ve Emre Taşdemir, özel araçlarıyla tesislerden ayrıldı.
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Yusuf Demir, ligde son olarak 4 Ocak'taki MKE Ankaragücü karşılaşmasında süre almıştı. Emre Taşdemir ise 1 Şubat'taki Ümraniyespor maçında oynamıştı.