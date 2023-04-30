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Meteorolojiden Eskişehir için zirai don uyarısı

Meteorolojiden Eskişehir için zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir ve çevresinde etkili olması beklenen zirai dona karşı çiftçileri uyardı.

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Eskişehir Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan tahmine göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge geneli gün boyu parçalı ve az bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının birkaç derece artması beklenirken, Eskişehir’in en soğuk ilçesinin 9 derece ile Mihalıççık olacağı tahmin ediliyor.

Atmosferin üst seviyelerindeki soğuk havanın etkisiyle Eskişehir’de hafif zirai don olayı beklendiği de belirtildi. Eskişehir ve Kütahya illeri geneli ile Bursa ve Bilecik illerinin yüksek kesimlerinde gece geç saatlerde ve sabah ilk saatlerde yer yer hafif zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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