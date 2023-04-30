Erman Toroğlu'ndan Arda Güler'e uyarı: "Bir anda antipatik olursun"

Eski hakem Erman Toroğlu, Arda Güler'in Sivasspor maçında yüzüne gelen darbeden sonra yaptığı hareketleri eleştirdi.

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Spor yazarları Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin deplasmanda Sivasspor'u 3-1 yendiği maçı Sabah'taki köşesinde kaleme aldı.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri:

Sivasspor ligde rahatlayınca herhalde kupayı düşünmeye başladı. Çünkü ilk yarıda sahada hiç yoktu. Buna karşılık Fenerbahçe dişe diş mücadele etti. Hep beraber pres yaptılar. Sivas'ın arkasına güzel deparlar atarak iyi pozisyonlar yakaladılar.

Arda oynadığı sürede takımını tıkır tıkır idare etti. Bu yaşta bir oyuncunun böyle bir futbol zekası mükemmel.

"Yapma bu işleri Arda..."

Ama bir şey söyleyeyim; mesela suratına bir el darbesi geldi. Gereksiz yere kendini yere atıp ah-vah dedi. O kalitede bir oyuncuya bu tarz hareketler hiç yakışmıyor. Çok sempatik gözükürken sonunda bu işler sonunda antipatik gelirsin. Yapma bu işleri... Mümkün olduğunca ayakta kal.

Ben olsaydım Arda'yı kenara almak için 70'i 75'i beklerdim. Tamam 3-0 ama 1 kişi eksik oynuyorsun, takımında Arda'dan başka topu iyi kullanacak bir adam yok.

Sivas 2. yarı F.Bahçe'nin üstüne geldi, golü erken bulamadılar. Yalnız şu da enteresan bir olay. Fenerbahçe'de kaptanlık yapan futbolcuların aldıkları süreye bakın. Yani bir 7-8 sene oynayan futbolcu yok. Demek ki transferlerde bayağı büyük hatalar yapılıyor.

Galatasaraylılar, Sivasspor maçından çok ümitlilerdi ama işin gerçeği şu: El, elin eşeğini ıslık çalarak ararmış! Bu sene lig şunu gösteriyor. Herkes kendi göbeğini kesecek. Kimse kimseye güvenmeyecek. Alt tarafta millet can derdinde. Bu takımlarla oynamak zordur. Geçen hafta Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı gibi.

"Tam bir amatör işi"

Maçın hakemi Zorbay Küçük'ü geçen sene FIFA'dan el birliğiyle düşürdüler. Bu maça neden bir FIFA hakemi veremediler? Veremezler… Çünkü FIFA yaptıklarının çoğu bu maçı yönetemez. Trabzon maçını seyrederken Bakasetas'ın atılmasını hayretler içinde seyrettim. Bakasetas'ı hakem atmadı, kendini bilerek attırdı. Herhalde Trabzonspor'da oynamak istemiyor. İrfan Can'ın atılması tam bir amatör işi. Fenerbahçe'de oynuyorsun, kesinlikle öyle bir hareketi yapmaman gerekir.