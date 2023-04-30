Milli taekwondocu Gülse Polat, Avrupa 3'üncüsü oldu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Arası Taekwondo Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Gülse Polat 3. oldu.

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Milli taekwondocu Gülse Polat, Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen Avrupa Kulüpler Arası Taekwondo Şampiyonası’nda 57 kiloda 3. oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Milli sporcumuz Gülse’yi tebrik ediyoruz. Daha öncesinde Türkiye Şampiyonu, Balkan Şampiyonaları, Avrupa ikinciliği kazanmış bir milli sporcumuz. Yeteneği ve azmine şahitlik ediyoruz ve bizler elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Avrupa Kulüpler Arası Şampiyona da 3. oldu ama daha iyi derecelerle şehrimizin adını duyuracak. Üzerinde ciddi emekleri olan Akın Keleş ve Suat Acar hocalarımıza teşekkür ediyor, Gülse Polat’ı ve ailesini tebrik ediyoruz” denildi.