MİT'ten Suriye'de bir operasyon daha! Terör örgütünün sözde istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah öldürüldü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Harekat bölgelerindeki Türk askeri unsurlarına ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarını yönettiği tespit edilen terörist Abdullah, MİT mensuplarına eylem hazırlığı içerisindeydi.

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MİT, metropollerde eylem talimatını veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

MİT, Mazlum Karamod kod adlı Sabri Abdullah’ın uzun süre önce harekat bölgelerindeki askerlere ve Türkiye’ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra örgüte muhalif şahısların etkisiz hale getirilmesi/kaçırılması, Türkiye’ye yönelik istihbarat toplanma ve silahlı eylem planlama/yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini tespit etti.

Bunun üzerine Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah’ı etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil etti.

İlk operasyondan yaralı kurtuldu

İlk olarak 2018’de MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda yaralı kurtulması üzerine PKK/YPG mensupları, Mazlum Karamok'u korumak amacıyla öldüğü yönünde bilgi yaymaya başladı.

MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığı vardı

MİT tarafından Mazlum Karamok kod adlı Sabri Abdullah’ın sağ olduğu ve YPG/SEL sorumluluğuna getirilip Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin’in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığı yapmaya başladığı da tespit edildi.

Faaliyetleri takibe alınan Mazlum Karamok, son olarak metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

Örgütsel görüşme yapmaya geldiği Aynularab'da öldürüldü

Bu kapsamda öncelikli hedef olarak belirlenen Mazlum Karamok kod, saha ajanları tarafından Aynularab'datakibe alındı. Mazlum Karamok örgütsel görüşmelerini gerçekleştirmek üzere Aynularab'da iken, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.