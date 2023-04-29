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Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları

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Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları

Türkiye'de 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine artık günler kaldı. Optimar Araştırma son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı

Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, 25-29 Nisan tarihleri arasında yapılan son araştırma sonuçlarını paylaştı.

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Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları

OPTİMAR ANKET SONUÇLARI

Yapılan açıklamaya göre, 25-29 Nisan tarihleri arasında 3005 katılımcı ile bilgisayar destekli yüz yüze anket (CAPI) ve bilgisayar destekli telefon anketiyle (CATI) 77 ilde ve % 95 güven aralığında +-1,8 hata payı ile gerçekleştirildi.

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Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları

ERDOĞAN VE AK PARTİ ÖNDE!

Ankete göre; AK Parti yüzde 38,6, en yakın rakibi CHP ise yüzde 30,1 oy alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Cumhur İttifakı adayı Başkan Erdoğan yüzde 48,6, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu ise 44,1 oy oranına ulaşıyor.

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Optimar Araştırma şirketi son seçim araştırmasının sonuçlarını paylaştı, İşte oy oranları

İYİ PARTİ VE HDP DÜŞÜŞTE!

Araştırmada, İYİ Parti ve Yeşil Sol adıyla seçime giren HDP'de düşüş dikkatlerden kaçmadı. 

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