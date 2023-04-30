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Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar etkili oluyor

İlkbaharın gelişiyle birlikte havalar ısınmaya başlasa da yurdun doğu bölgeleri hâlâ kar altında. Erzurum, Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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 Erzurum

Erzurum'da etkili olan sağanak yerini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Kayak merkezinin de yer aldığı Palandöken Dağı, baharda tekrar kar altında kaldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in beyazla bütünleşen görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

 Ardahan

Ardahan'da dün yüksek kesimlerde başlayan kar etkisini sürdürdü.

Aralıklarla yağan kar, tepeleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı özellikle Ardahan-Artvin ile Göle ilçesi arasındaki tepelerde etkili oldu.

 Kars

Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

Digor-Kars kara yolunun Hanlar Geçidi beyaza bürünürken sürücüler kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Karın yanı sıra bazı bölgelere sis de etkili oldu.

Sarıkamış ilçesinde de yüksek kesimler, tekrar etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü, çiçekler kar altında kaldı.

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