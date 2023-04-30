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Adana'da Kadın kuaförler komşu kadın kuaförün iş yerine saldırdı

Adana'da Kadın kuaförler komşu kadın kuaförün iş yerine saldırdı

Adana’da kadın kuaförler, müşteri kapma meselesi yüzünden komşu kadın kuaförün iş yerini taşlayarak zarar verdi.

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Olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki komşu iş yerinin kadın kuaförleri arasında müşteri kapma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın kuaförlerden biri polise şikayetçi olunca, diğer gruptan bir kuaföre uzaklaştırma cezası verildi. Bu duruma sinirlenen kadın kuaförler, komşu kuaförün iş yerini bastı.

Kadınlar dükkana taşlar atarak hasar verirken, bir erkek kendini taşların önüne siper etse de camların kırılmasının önüne geçemedi. Kadın kuaför polise bir kez daha şikayette bulununca olay yerine gelen polisler, olayları yatıştırdı. Yaşananlar ise vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

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