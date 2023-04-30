BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı

Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kırsal mahallelerde inşa edilecek 6 bin 205 köy evinin ihalesi tamamlandı.

Abone ol

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, depremlerden zarar gören Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Çalık, buradaki konuşmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta Malatya genelinde 25 bin 302 köy evinin yapılmasının planlandığı belirtti.

6 bin 205 köy evinin ihalesinin de tamamlanarak inşa sürecine başlandığını bildiren Çalık, şunları kaydetti:

"Köy evleri farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Evler brüt 122 ile 127 metrekare genişliğinde, 3+1 odalı inşa edilecek. Hayvancılık yapanlar içinse 85 metrekarelik ahırlar köy evlerinin projesine dahil edilmiş durumda. İlçede Bahri, Aydınlar ve Esenli mahallelerimizde inşa sürecine girildi."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da vatandaşların köy evleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Çalık'a, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de eşlik etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Artvin'de Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen su altında kaldı
Artvin'de Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen su altında kaldı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Milli iradeye müdahale etme çabasında olabilirler
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Milli iradeye müdahale etme çabasında olabilirler
Kayseri'de boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Kayseri'de boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Samsun'da alevli gece! Lokantada çıkan yangın, evlere sıçradı!
Samsun'da alevli gece! Lokantada çıkan yangın, evlere sıçradı!
Sivasspor maçında hastaneye kaldırılan Valencia'dan ilk açıklama
Sivasspor maçında hastaneye kaldırılan Valencia'dan ilk açıklama
8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 kişi yakalandı
8 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 10 kişi yakalandı
Kılıçdaroğlu'ndan CIA ile çalışan ABD'li şirkete Türkiye'ye davet eleştirilerine yanıt
Kılıçdaroğlu'ndan CIA ile çalışan ABD'li şirkete Türkiye'ye davet eleştirilerine yanıt
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı
Nagehan Alçı'dan Kılıçdaroğlu'na kötü haber İYİ Parti tabanının yüzde 26’sı
Düzce’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Düzce’de 3.5 büyüklüğünde deprem
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi: Amerikalılarla görüşmüş, İHA'lar, SİHA'lara çomak sokuyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Erdoğan kimsenin burnu kanamadan gidecektir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: Erdoğan kimsenin burnu kanamadan gidecektir
Aydın'da kuyu cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
Aydın'da kuyu cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı