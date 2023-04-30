Kılıçdaroğlu'ndan CIA ile çalışan ABD'li şirkete Türkiye'ye davet eleştirilerine yanıt

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile pazarlık yaptığı iddialarını yalanladı. Atatürk Havalimanı'nı uzay çalışmaları için vermeyi düşündüğü ABD'li şirketin CIA ile çalışmasıyla ilgili eleştiriler için Kılıçdaroğlu, "Bunlar ticari şirket. Müşteri varsa mal yapıp satarlar. Bugün MİT dünyanın pek çok ülkesinden alet edevat almıyor mu? Biz şimdi o şirketleri mi suçlayacağız?" dedi.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk'te Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un programında konuştu.

"Seçimi ilk turda kazanırım"

"Her cumhurbaşkanı adayı 85 milyon insanın oyuna taliptir. Bu bazen ittifaklar şeklinde olur. Kim bize oy verirse mutlu oluruz. Görüşümüz, düşüncelerimiz; hatta bizim hükümet programımız belli. Bizim 2400 maddeyi aşkın iktidara geldiğimizde hangi politikada neyi yapacağız, bütün bunların hepsi bizim ortak mutabakat metninde var. Biz bu metni 1 yıllık bir süre içinde ilmek ilmek dokuyarak hazırladık. Seçimi ilk turda kazanırım.

HDP ile pazarlık iddialarına yanıt

MİT onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu.

"HDP'yi düşmanlaştırıyorlar"

Biz bütün partilerle ilişki sürdürürüz. Bugün parlamentoda bugünkü koşullar dahil bütün partilerle görüşen tek parti biziz. AK Parti ile de MHP ile de HDP ile de görüşürüz. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. Sen düşmanlaştırırsan ikili oynuyorsun. HDP'nin başkanvekili parlamentoyu yönetiyor. Siz hukuk içinde hareket etmek zorundasınız. Bir kişinin hapisten çıkması için kanun çıkması lâzım değil mi? Kanun çıkmadan hangi yetkiyle 'Ben seni serbest bırakacağım' derim. Bir haksızlık varsa, siyasi görüşüne bakmaksızın 'Burada hata var giderilmesi lazım' derim. Gezi olaylarında içeride olanlar, ne günahı var bunların? Osman Kavala neden? Selahattin Demirtaş neden? Hiçbirisi terörden ötürü mahkum olmadı, yalan söylüyorlar millete. Halka doğruları söyleyeceksiniz. Bir insanı eleştirebilirsiniz, buna kimse bir şey diyemez. Haklı ise kendime çeki düzen veririm. AİHM kararı var. Anayasa'ya koymuşsunuz, 'herkes uymak zorunda' diye. Siz hukuk devleti misiniz? Evet ise o zaman bırakacaksınız.

"Sözüm var 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak"

Ben bir kesim bana oy versin diye çalışmam. 85 milyon için çalışırım. Ne pahasına olursa olsun sözüm var. 3 ay içinde Avrupa'ya vize kalkacak. Almanya, Fransa, İngiltere, Danimaka, Hollanda'da işçilerimiz var. O ülkede hangi demokrat standartlar varsa ülkemize getireceğiz. Getirdikten sonra AB'ye 'verdiğin sözü' tut diyeceğiz. Siz Anayasa'da özgürlükler, haklar varsa vereceksiniz vatandaşa. Gençlere söyledim bugün, anneleriniz babalarınız aman sakın ha tivit atma, başınız belaya girer diyor. Odada bile sessiz konuşuyor. Türkiye buna layık mı? Cumhurbaşkanı olduğumda gençlere sözüm var, en rahat beni eleştireceksiniz, eksiğim varsa düzeltirim.

"Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. O zaman CIA falan yoktu"

2022 Ekim'de Atatürk Uzay ve Havacılık Merkezi.Yeni değil. Hazırlayan Doç. Dr. Devrim Akgündüz. Daha sonra İngiltere'ye gittim, yüksek teknolojiyi ülkemize getirmek için. Benim oraya gidişim yüksek teknolojiyi ülkemize nasıl getiririz? Orada bu işte çok iyi olan çok iyi insanlarımız var. Eren ve Fatih Özmen var. ABD'nin iki numaralı şirketini kurdular. Bu insanları Türkiye'ye getirip yatırım yaptırmak. Bunlar ticari şirket. Müşteri varsa mal yapıp satarlar. Bugün MİT dünyanın pekçok ülkesinden alet edevat almıyor mu? Biz şimdi o şirketleri mi suçlayacağız? Eren ve Fatih Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi? Yurt dışına gidenlerin tamamını yerli ve milli olmaktan çıkarıyor musunuz? Bunu açıkladıktan sonra NASA'da çalışan bir Türk'le konuştum. 'Bunu yapın, gelip ülkeme çalışacağım' diyor. Erdoğan da zaten bunu davet etmişti. O zaman CIA falan yoktu.

İttifakta bakanlık dağılımı yapıldı mı?

Temel ilkemiz her partiye bir bakanlık verilecek. Bize soruyorlar 'bakanlarınız kim olacak' diye. Aslında bakanlar değil Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Bu kişi güven veren kişi olacak. Saraydan gelen talimatla değil işin gereğini yerine getirmiş olacak. 2400 maddelik ortak mutabakat metnini hazırladık. Önemli olan Bakanların altındaki liyakatlı kadrolar. Burada bakan kim olursa olsun, bakanın altındaki kişi kim olacak, bu önemli. Devlet bu zaten. Bürokrat devlettir. Kim büyükelçi olacak mesela. Hayatı boyunca dış politika konusunda makale okumamış kişiyi büyükelçi yaparsanız, rüşvet alanları büyükelçi yaparsanız. Yetişeceksin, dünyayı tanıyacaksın, yabancı diller bileceksin. Oturmasını, kalkmasını bileceksin. Adamı bulduk geldi, e ne yapalım, büyükelçi tayin edelim. Büyükelçi tayin ettiler, ne oldu?

"Baykarlar da şampiyonlar liginde olacak"

Bayraktarların Türkiye için ne kadar önemli şeyler yaptıklarını anlattım. Beni dinlememişler. Babası hayatta iken yanlarına gittim. Çok güzel ve nitelikli ekibi vardı. Orada fotoğraflar çektirdik. Aileden izin almadığım için fotoğrafları paylaşmadım. Ben asla ve asla onlar da benim söylediğim şampiyonlar liginin parçası olacak. Onları niye dışlayalım? Onlara her türlü desteği vereceğiz. Bütün bu gelişmeleri parti devleti süreci içinde yaptılar. Acaba Kılıçdaroğlu gelirse aynı mantıkla gider mi, parti ayrı devlet ayrıdır. Samsun'da TEKNOFEST'e ben de gittim. Pırıl pırıl gençler vardı. Kim bilmiyorum, bana söylesin. Diyecek ki 'Sizin şu milletvekiliniz bizim aleyhimizde konuşuyor' diye. Kim bu ülkede taş üstüne taş koyuyorsa ben onun siyasi görüşüne bakmam. Keşke Bayraktar beni TEKNOFEST'te karşılasaydı. Ben haber verdim 'gellmek istiyorum' dedim. Büyük bir ihtimalle çekindi ve kendisi TEKNOFEST'ten ayrıldı. Bakan veya bakan yardımcısı bizi aldı, gezdirdi.

"Samimi bir müslümanım ben"

Kapalı kapılar ardında karalamalar doğru değil. Çıkıp açık yürekle konuşmak lazım. Samimi bir müslümanım ben. Rahmetli babam derdi ki 'oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur' dedi. Ben ona inanıyorum. Biz alnı secdeye dayanana da, değene de, kilisede, havrada, cemevinde ibadet yapana da saygı duyarız. Şarap içiyorsa günah Allah'la kul arasındaki ilişkidir. Siyaset kurumunu insanları ötekileştirmekten kurtarmak lazım. İçkinin, sigaranın zararı var mı var. Bu konuda kampanya yaparsanız, zararlarını anlatabilirsiniz. Ama içki secdeyi yanyana getirirseniz yanlış yapmış olursanız. İçki içenin dinsiz imansız mı olacak? Yok öyle bir şey. Siyaset bu konulara girmemeli. Siyasetin konusu, niye vatandaş soğan alamıyordur.