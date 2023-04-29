Jorge Jesus'un derbi temennisi! "Umarım iyi bir hakem olur"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sivasspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Deneyimli çalıştırıcı derbi ile ilgili "Umarım iyi bir hakem yönetimi olur" yorumunda bulundu.

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Süper Lig'de Sivasspor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Kendileri için en önemli şeyin galip gelmek olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, oyuncularının kalitesine dikkat çekti ve oynayacakları her maçı kazanmaları gerektiğini belirtti.

İşte Jorge Jesus'un öne çıkan açıklamaları:

"Bugün bizim için en önemli şey galip gelmekti. Rakibimizin gerisinden geldiğimiz için her maçı kazanmalıyız. Kontra ataklarda 3 gol bulduk ve devreye 3-0 önde girdik. Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Luan Peres, sanki 7 aydır değil de 7 gündür takımda değilmiş gibi oynadı. Oyuncuların kalitesi burada ortaya çıkıyor.

VALENCIA AÇIKLAMASI

Takımımızı ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Türkiye Kupası'nda finale çıkmak istiyoruz. Valencia'nın durumu hakkında çok bilgim yok. Doktorumuz Enner Valencia'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bizim yapmamız gereken şey, kendi işimizi yapmak. Rakiplerimizi düşünmemeliyiz. Bugün de bunu yaptık. Kendi maçımızı oynadık ve kazandık. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçları kazanmamız gerekiyor.

UMARIM İYİ BİR HAKEM YÖNETİMİ OLUR

Yarınki maçta ne olacağına bakacağız ama beni ilgilendiren şey, umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldırabilecek kapasitede bir hakem yönetimi olur. Benim için önemli olan konu bu."