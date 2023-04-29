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HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu kira sorununa çözüm önerisini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu kira sorununa çözüm önerisini açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesiyle kira sorununun çözüleceğini söyledi.

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Türkiye'de son yılların en önemli gündem maddelerinden birisi artan kira fiyatları. Ev sahipleri tarafından uygulanan fahiş fiyat artışları, milyonlarca kiracıyı mağdur etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında fahiş kiraya fırsat verilmeyeceğini söyledi.

"Yasal düzenlemelerle fırsatçılara izin vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükşehirlerdeki kira sorunlarına değinerek, "Bu vicdani, ahlaki, insani değil. Bu bir fırsatçılıktır. Bu fırsatçılığa da yasal düzenlemelerle kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'Kiralar' başlıklı bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu çözüm önerisini açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, artan konut ve kira fiyatları için dikkat çeken bir çözüm önerisi getirdi.

Kiraları düşürme vaadi: Suriyelilerin gönderilmesi

Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri halinde Suriyelileri göndererek kira sorunun çözüleceğini kaydetti.

"Sığınmacılar gidince ev sahipliği oranı yüzde 75'lere gelecek"

Sosyal medya hesabından çözüm önerisi getiren Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

Sığınmacıları iki sene içerisinde kendi ülkelerine uğurladığımda fiyatlar dengeyi bulacak. Ülkemizde ev sahipliği oranı yüzde 75'lere gelecek.

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