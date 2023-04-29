BIST 4.618
DOLAR 19,45
EURO 21,43
ALTIN 1.244,75
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Bartın'da sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Bartın’da yaşanan sağanak yağış, kentte su baskınları yaşanmasına neden oldu. Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde aydınlatma direkleri su altında kalırken, yol kapandı.

Abone ol

Bartın’da etkili sağanak yağış sonrası kent içinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükseldi. Çağlayan mesire alanında yürüyüş yolları, ağaçlar ve aydınlatma direkleri su altında kaldı.

Arıt Çayı'nın Akçalı, Kabagöz, Tabanözü, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerinden geçen bölümlerinde de su seviyesinin yükseldiği görüldü.

Jandarma ve polis ekiplerince tehlikeli noktalar şerit çekilerek araç ve yaya geçişlerine kapatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdem Can 7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü oldu
Erdem Can 7Days Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü oldu
2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi
2023 FIBA Dünya Kupası'nda grup kuraları çekildi
MotoGP İspanya ayağındaki sprint yarışında Brad Binder birinci oldu
MotoGP İspanya ayağındaki sprint yarışında Brad Binder birinci oldu
Türk yatırımcılara Rusya’da yeni fırsatlar
Türk yatırımcılara Rusya’da yeni fırsatlar
Cihan Baba ve Burcu Haboğlu Baba yüzleri güldürdü!
Cihan Baba ve Burcu Haboğlu Baba yüzleri güldürdü!
"100. Yılında İzmir İktisat Kongresi" toplandı
"100. Yılında İzmir İktisat Kongresi" toplandı
Adıyaman'da tekstil sektöründe çarklar dönmeye başladı
Adıyaman'da tekstil sektöründe çarklar dönmeye başladı
İYİ Partili başkan istifa etti!
İYİ Partili başkan istifa etti!
Türkiye, beyaz eşya üretimi kapasitesinde dünyada ikinci sırada
Türkiye, beyaz eşya üretimi kapasitesinde dünyada ikinci sırada
Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor
Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor
Finans sektörünün geleceği Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
Finans sektörünün geleceği Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşuldu
İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı
İtalya'da yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye erişim engeli kaldırıldı