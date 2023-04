Türk yatırımcılara Rusya’da yeni fırsatlar

Rusya, 140 milyondan fazla tüketici pazarına, geniş doğal kaynaklara, yüksek eğitimli işgücüne ve teknolojik olarak gelişmiş araştırma ve üretim yeteneklerine sahip, toprak bakımından dünyanın en büyük ülkesidir. Rusya muazzam bir büyüme potansiyeline sahip

Rusya büyük bir pazar, çeşitli sektörlere sahip bir ekonomi, yüksek teknoloji ürün üretimi, modern altyapı, bol doğal kaynak ve devlet tarafından sağlanan çeşitli iş teşviklerine sahip. Yatırımcılar ve girişimciler üzerindeki idari yükü azaltmak için alınan son tedbirler, Rusya'da olumlu bir iş ortamı yaratılmasına yardımcı oldu.

“Rusya, Türk yatırımcıları bekliyor”

Rusya’nın her bölgesinde ve federal, bölgesel ve belediyede yatırımcılara güçlü destek sağlamanın yanı sıra geniş bir yelpazede hükümet kurumları, araçları ve yatırım programları ile her düzeyde yatırım fırsatları bulunduğundan bahseden Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Hukuk Danışmanı Av. Ümit Gazioğlu “Rusya Federasyonu, Ukrayna ile başlayan savaşın ardından ülkeyi terk eden yatırımcıların yarattığı boşluğu Türk yatırımcılar ile doldurmayı planlıyor. Bu çerçevede Türkiye’den gelecek yatırımcılara kapılarını açan Rusya bu yatırımcılara üretimlerini Rusya’da yapmak şartı ile bedelsiz arsa, enerji ve vergi teşviki ve hatta muafiyeti sunuluyor. Belirtilen yatırım desteklerini Rusya Ticari Ateşeliği ile eşgüdümlü olarak yürütüyoruz. Ciddi yatırımcıların Rusya’da ihtiyacı duyacakları her türlü hukuki desteği ve altyapıyı da kendilerine sunuyoruz” dedi.

AB yerine Türk pazarı

Rusya ile olan ticaretin gittikçe geliştiğini hatırlatan Gazioğlu “Yaptırıma tabi olmayan hammadde, mamul ve yarı mamul ürünlerden de eskiden Avrupa Birliği ülkelerinden tercih edilenlerin çoğu artık Türkiye’den tedarik ediliyor. Bu iş bağlantılarının ve tedarik sürecinin kalıcı olması için özellikle kalitede ve iş ilişkilerinin yürütülmesinde azami özen ve hassasiyet göstermek gerekir. Aksi takdirde, koşullar değişir, alıcılar yeniden önceki pazarlardan tedarike yönelirler. Rus iş insanları ticaretin karşılıklı gelişmesine istekli olsalar da, aslında daha çok ortak doğrudan yatırımları tercih ediyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

Av.Ümit Gazioğlu kimdir?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Av.Ümit Gazioğlu meslek hayatına akademisyen olarak başlamış olup, sonrasında özellikle Ticaret Hukuku, Ağır Ceza, Gayrimenkul ve Uluslararası Hukuk alanlarında uzmanlaşmıştır. Adını daha önce Ergenekon ve Balyoz davaları ile duyuran Av. Ümit Gazioğlu, 2018 yılından beri Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı adına Uluslararası Hukuk Danışmanlığı görevini sürdürmekte ve aynı zamanda İstanbul'da bulunan Deneyim Hukuk Bürosu’nun da kurucu ortağıdır.