Türkiye, dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer alıyor

Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) Üst Yöneticisi (CEO) Stephan Loerke, Türkiye'nin şu anda dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını söyledi.

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WFA CEO'su Stephan Loerke, son 20 yılın ortalaması alındığında, küresel reklam pazarındaki büyümenin yıldan yıla kabaca yüzde 5 civarında olduğunu belirterek, "En son tahminimiz, reklam harcamalarının küresel olarak yüzde 4 ila 4,5 arasında bir büyüme göstereceği yönünde. Bu da son 10 yıldaki küresel ortalamanın biraz altında." dedi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu ve Reklamverenler Derneği iş birliğiyle düzenlenen Küresel Pazarlama Konferansı, global reklam ve pazarlama dünyasını Türkiye’deki profesyonellerle ikinci kez bir araya getirdi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 1.200’ü aşkın kişinin büyük bir ilgiyle takip ettiği konferansta AA muhabirine konuşan WFA CEO’su Stephan Loerke, tüm dünyada ekonomik belirsizlikler yaşanan bir dönem içinde olunduğunu ve bu belirsizliğin reklam sektörü projeksiyonları üzerinde etkisi bulunduğunu ifade etti.

Yaşanan ekonomik belirsizlikler nedeniyle markaların zaman zaman yatırım yapmakta tereddüt ettiğine işaret eden Loerke, yıl sonuna doğru reklam harcamalarında bir hızlanma görüleceğini vurguladı.

Türkiye'nin reklamcılık alanında önemli bir pazar olduğunu ve şu anda dünyadaki ilk 20 reklam pazarı arasında yer aldığını belirten Loerke, "En son tahminimiz, reklam harcamalarının küresel olarak yüzde 4 ila 4,5 arasında bir büyüme göstereceği yönünde. Bu da son 10 yıldaki küresel ortalamanın biraz altında." dedi.

Türkiye'nin son yıllarda büyüklük açısından iyi bir ilerleme kaydettiğini aktaran Loerke, "Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir belirsizlik var. Dolayısıyla tüm bunların projeksiyonlar üzerinde etkisi oluyor. Ancak genel olarak, Türkiye'nin bu sektörde önümüzdeki yıllarda çok önemli olan bir büyüme potansiyeli söz konusu. Markalar, Türkiye pazarının önemli bir şekilde büyümeye devam etme potansiyeli konusunda kendilerine çok güveniyor. Türkiye'de de küresel hedefleri olan çok sayıda marka var. Önümüzdeki yıllarda bunu artırma potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de var olmaya ve bu markaları artırmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Loerke, WFA'nın kurumsal üyelerinin büyük ölçüde Avrupalı ve Kuzey Amerikalı olduğunu ve son 10 yılda kurumsal üyeliklerin yapısında büyük bir değişiklik olduğunu dile getirdi.

Dünya Reklamverenler Federasyonu'na Çin, Meksika, Güney Afrika, Orta Doğu, Türkiye ve gelişmekte olan pazarlardan katılan çok sayıda marka olduğunu dile getiren Loerke, "Önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde üyeliğimizdeki Türk markalarının sayısını en az üç katına çıkarma potansiyeline sahip olduğumuzu düşünüyoruz ve bunun için çalışacağız." dedi.

"Dijitalin payı bütün reklam yatırımlarının içinde yüzde 70"

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura ise sektörde son 3-4 senedir önemli bir ivme yakalandığını ve Türkiye'deki reklam yatırımlarında Kovid-19 salgınının ilk altı ayında biraz yavaşlama olsa da sonrasında o açığın kapandığını ifade etti.

Sektörde bir önceki yıla oranla yüzde 90'lık bir büyüme yakalandığını aktaran Pura, "Hemen hemen her mecrada büyüme var. Dijitalin payı bütün reklam yatırımlarının içinde yüzde 70'e vardı. Yani biz zamana uymuşuz. Hatta dijital yatırımlarımızın büyüklüğü dünyadaki bazı ülkelerden de ileride. Bu bağlamda biz biraz hızlı gidiyoruz ama sağlam gidiyoruz diye düşünüyorum. Türkiye'deki reklam, pazarlama sektörünün geleceği adına çok önemli gelişmeler bunlar." diye konuştu.

Pura, Küresel Pazarlama Konferansı'nın dünya çapında bir etkinlik olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün toplantı salonunun dolu olmasının da bize verdiği bir gösterge var. Tüm konuşmacılar çok değerli ve kendi alanlarında güçlü kişiler. Konuşulan konuları bir film haline getireceğiz ki herkese ulaşabilsin bu önemli mesajlar.

Pazarlamanın geleceğinde, reklamın geleceğinde gençlere çok güveniyoruz. Bugün burada birçok şehirden gelen öğrenci arkadaşlarımız da var. Küresel gündem ile çok ilgililer, her fırsatta yanıma gelip reklamcılık hakkında sorular sordular. Reklam sektörünün geleceğini bence emin ellere emanet edeceğiz."