Ümit Özdağ'ın Suriyeli sığınmacı ile diyaloğu olay oldu! "Tayyip seçimi kazanacak seninle beraber Suriye'ye gideceğiz"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeli olduğunu belirten bir kişinin kendisine "Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra seninle beraber Suriye'ye gideceğiz." dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kez izlenen videoda Özdağ'ın Suriyeli vatandaşa "Ben seni bırakıp geri dönerim" diyerek karşılık vermesi dikkat çekti. İşte detaylar...

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2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala siyasi partiler vatandaş ziyaretlerini sıklaştırmış durumda.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sokakta karşılaştığı bir Suriyeli ile diyaloğu dikkat çekti. Suriyelinin Özdağ'a"Tayyip seçimi kazanacak, seçimden sonra senle beraber Suriye'ye döneceğiz."demesi üzerine Ümit Özdağ "Ben seni bırakıp geri dönerim."dedi.

Kameralar önünde gerçekleşen diyalog sırasında Suriyeli sığınmacının rahat hareketleri dikkat çekerken görüntüler binlerce kez izlendi.