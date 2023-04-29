İntizar kaç yaşında, aslen nereli? Şarkıcı İntizar ailesi kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek. Programın yıldız ismi ise şarkıcı İntizar olacak. Buğulu sesi ile kulakların pasını silecek olan İntizar'ın hayatı da merak konusu oldu. 16 yaşında Sibel Can tarafından keşfedilen İntizar aslen Tunceli ve şu anda 48 yaşında.

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Cumartesi akşamlarının eğlence ve müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de İntizar olacak. Eşsiz yorumu, kendi has tarzı ve buğulu sesi ile şarkılara farklı anlam ve tat katan İntizar kulakların pasını silecek. Televizyon ekranlarında olmayı pek tercih etmeyen İntizar için Sibel Can'ın yeri ayrı, çünkü daha 16 yaşındayken Sibel Can sahnesine çıkarmış. Özel hayatı ile de hep merak edilen İntizar'ın hakkında sık sık eşcinsel iddiaları çıksa da İntizar bu konuda hiç konuşmuyor. 48 yaşında olan İntizar aslen Tunceli doğumlu. Elbise ya da etek giymeyi tercih etmeyen İntizar'ın eşcinsellik iddiaları bir dönem Mustafa Ceceli'nin eşi Sinem Gedik ile yaşadığı yasak ilişki sonrası yeniden gündem olmuştu. İntizar hiç evlenmedi, çocuğu da yoktur.

İntizar ne demek ne anlamı ne?

'Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme ya da gözleme' biçiminde ele alınmaktadır.

İntizar kimdir, aslen nereli?

Ünlü türkücü intizar, asker bir babanın kızı olarak 1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelmiştir. Babasının asker olmasından dolayı sürekli yer değiştiren aile, önce Manisa daha sonra İzmir’de ikamet etmiş ve yıllardır da İzmir’de yaşamaktadır.

Sibel Can'ın konserinde keşfedildi: Okulda arkadaşları ve öğretmenleri ve komşuları tarafından sesi çok beğenilen sanatçı, Sibel Can’ın konserinde keşfedilmesinin ardından müzik dünyasına hızlı bir giriş yapmış ve hızla ilerlemiştir.

16 yaşından beri beste yapan intizar, okul parasını çıkarmak için şarkı söylerken bir gün Sibel Can’ın konserine arkadaşlarının zorlamasıyla götürülür. Konserdeki performansı ferdi Tayfur’un dikkatini çeker ve sanatçıya profesyonel olarak şarkı söyleme imkânı verir.

Ağrı Eğitim Fakültesi / Edebiyat Öğretmenliği bölümü mezunu olan sanatçı aynı zamanda şarkıcı Yıldız Tilbe'nin de kuzenidir.

Eşcinsel iddiaları olay olmuştu

Atatürk Üniversitesi Ağrı Eğitim Fakültesi mezunu intizar, gitar ve saz çalmaktadır. Keşfedildiği andan itibaren 6 albüm yapan sanatçı, çoğu albümündeki parçaları kendisi bestelemiştir. Sanatçının gelincik, gece nemi, aldanırım gibi albümleri vardır. Ihlamurlar altında isimli son albümündeki 9 parça ünlü türkücüye aittir. Sanatçı 2013 yılında Erol Köse’nin “ intizar eşcinsel” iddiaları sebebiyle oldukça zor zamanlar yaşamıştır. Bu iddialar sebebiyle ikili uzun süre medyayı meşgul etmişti.