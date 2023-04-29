Ali Koç'tan erken seçim açıklaması! "Sabrım taşmaya başladı, er meydanına ben geliyorum"

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, kulüpler çalışmalarını sürdürüyor. Zirve yarışında yer alan takımlardan Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüye geldi ve çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın" ifadelerini kullandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, kürsüye gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Stadyumun isminin 'Atatürk Stadı' olması konusunda mali genel kurulda bir oylama yapacağız. Böyle bir zorunlulumuz yok ancak doğru uygulamanın bu olduğunu düşündük."

"4 Nisan'da yaşananların halen aydınlanmaması Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ayıbıdır. Dosyaya bakan polis, bekçi, savcı, hakim hepsi FETÖ'den ihraç olmuş. Bu konu hepimizin namusudur, sadece Fenerbahçe'nin değil tüm Türkiye'nin namusudur. Eğer istenilen gerçekleşseydi Türkiye için çok vahim şeyler gerçekleşebilirdi. Bu kulüp bitmez, terör örgütü de bitiremez, kimse bitiremez."

"Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık"

"TFF ziyareti... Bunların seviyesine inmek istemiyorum ancak başka türlü de bunlarla mücadele edemeyiz. Çalınan puanlarımızın yanından çalınmaya çalışılan puanlarımız bizi çok rahatsız etti. Gittiğimiz her yerde dayak yemeye başladık ve rakip kart yememeye başladı."

"Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik"

"Güç nerede, kim daha çok gürültü çıkarıyor sosyal medyada, TFF kime daha çok kulak veriyor. Bu hakemlerimizi etkiliyor. Tahkim Kurulu'nda yer alan ismin yaptığı beğeniyi sorduk, 'Oğlu yanlışlıkla beğenmiş' dediler. Biz de yedik... Tüm bunların üzerine TFF'ye gidip 'Sayın başkan, biz iyi iyi niyetten şüphelenmeye başladık. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayın diye bir talimat mı aldınız?' dedik. Zaman gösterecek ancak biz en ağırını bu kulübün 18 yıl başkanvekilliğini yapmış kişide yaşadık."

"Oraya gittiyseniz yazık size"

"Malum kulübün başkanına sesleniyorum; Biz randevu alıp gittik. Siz ise randevu almadan, eski bürokrat olan köstebeğinizle beraber gitmişsiniz oraya. Ne konuştuğunuzu bilmiyorum ancak biz gittik diye oraya gittiyseniz yazık size."

"Ben ne dosya hazırlayacağım"

"Her zaman meyvesini aldıkları için... Oradaki köstebekleri sabahtan akşama kadar onların menfaatleri için çalışıyor. Sayın başkana da o insana dikkat etmesini öneriyorum. Erden Timur hakkında dosya hazırlattığım iddiası... Ben bunu ciddiye almadım ancak Fatih Altaylı'nın sert bir yazı yazdığını görünce Metin Öztürk'ü arayıp 'Siz böyle dediniz mi?' dedim. O da benim hatırladığım gibi söyledi. Daha sonra Kulüpler Birliği toplantısında bana 'Oturup konuşsanıza' dedi. Ben televiyzona davet ediyorum gelmiyorlar. Bu kişi hakkında bizi bir sürü bilgi geliyor. Tutulmayan sözler, zamanında teslim edilmeye mülklerle ilgili. Biz buna mı dönelim? Ben ne dosya hazırlayacağım!"

"Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah kimseye nasip etmesin"

"Bugün TFF çıkıp, 'Ne var kardeşim elinde anlat' dese bu kadar rahat davranamayacaklar. Ne var kardeşim, çıkın anlatın! Ne yazık ki rakibimizin kötülük yapma meziyeti takdire şayan. Bunu yaparken de herhangi bir vicdani sorgulama yaşamamaları da çok enteresan. Biz bunu yapamayız. Ligi bitirmemek, gayrimenkul projelerini bitirmemeye benzemez demeliydik! O zaman bilmiyorduk...Bizim örgütle verdiğimiz savaş, gurur kaynağımızdır. Sizinki ise şampiyonluk vesilesidir. Şampiyonluk posterlerini revize etmeyi Allah kimseye nasip etmesin."

"Rakip bulun genel kurula gidelim"

"Kapı kapı dolaşıp, başkan arıyorsunuz! Bulun, genel kurula gidelim! Başkan adayı bulursanız, er meydanına ben geliyorum. Sabrım taşmaya başladı, bulana kadar da altımızı oymayın."