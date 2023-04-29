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Meral Akşener'den Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs yorumuna tepki:Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz...

Meral Akşener'den Bekir Bozdağ'ın 14 Mayıs yorumuna tepki:Benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Bakan Bozdağ'ın 14 Mayıs yorumuna tepki gösterdi. Akşener,  "Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan bir kadının. Yahu biz seçimi kazandığımızda şampanya ile kutlayacakmışız" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Şanlıurfa'da seçim koordinasyon merkezinin açılışında açıklamalarda bulundu. Akşener, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, seçim akşamı için yapmış olduğu, "Ya şampanya patlatıp kutlayanlar ya da alnını şükür için secdeye koyup rabbine hamd edenler olacak" ifadelerine yanıt verdi.

Akşener, "Sanki savaşa gidiyoruz" ifadelerini kullanırken, "Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler, benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz. Böyle bir şey olmaz" dedi. Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Biz seçime gidiyoruz, savaşa değil. Sanki savaşa gidiyormuşuz gibi konuşuluyor. Ben yedi yaşından beri beş vakit namaz kılan bir kadının. Yahu biz seçimi kazandığımızda şampanya ile kutlayacakmışız.

Yahu namaz kılan bir insan alkolün tadını bilmez. Bunu söyleyen ahmaklar da benim kim olduğumu bilirler, benim bulunduğum yerde o kadehler kalkmaz. Böyle bir şey olmaz.

Ben iyi bir insan mıyım o önemli. Kul hakkına el uzatıyor muyum, o önemli. Ben harama el uzatıyor muyum o önemli.

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